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20歲菜販為了1個塑膠袋　遭臭罵「X你X」辱母！怒推一下害死老榮民

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▲▼20歲菜販為了1個塑膠袋　遭臭罵「X你X」辱母！怒推一下害死老榮民。（圖／記者許力方攝）

▲20歲菜販為了1個塑膠袋！怒推一下害死老榮民。（示意圖／資料照）

社會中心／桃園報導

桃園92歲的陳姓老榮民到中壢一處市場買6顆高麗菜，向20歲彭姓菜販多要一個塑膠袋，卻被對方拒絕，氣得當場臭罵「Ｘ你媽的Ｘ」等髒話，彭男不甘母親受辱，衝出來猛推其胸口一下，導致他仰摔、後腦撞地，送醫5天後死亡。彭事後到病床前鞠躬認錯至少3次，高等法院認為確有歉意，減刑改判為3年10月，可上訴。

判決書指出，事發於2017年2月15日早上，陳翁前往中壢一處市場買高麗菜，擔心塑膠袋一次裝6顆可能破裂，才走幾步便轉身向在櫃檯的菜販彭男多要一個塑膠袋，但對方揮揮手拒絕，催促快離開，他暴怒朝著彭臭罵一頓「Ｘ你媽Ｘ」等語。

▲▼台北果菜市場。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台北果菜市場。（圖／記者許展溢攝）

▲老榮民上市場買高麗菜，多要一個塑膠袋被推倒慘死。（圖／記者許展溢攝）

彭男一聽火大回嗆「不賣了」要退錢，陳翁馬上將高麗菜放到櫃台，但他氣不過媽媽遭粗話侮辱，衝上前理論，猛推其胸口一下，導致陳翁瞬間仰摔，頭部擊地，當場血流一地，菜攤員工全都嚇壞，趕緊用衛生紙幫忙止血，但老翁已經動彈不得，最後被抬上救護車送醫，5天後因顱內出血併發症引起休克宣告不治。

彭男重達95公斤，較陳翁體型壯碩，高院審判時，他辯稱對方先用髒話辱罵4、5次，作勢推他，他只是要反撥，當時「沒有推很大力」、「我不知道他會跌倒」，堅稱只觸犯過失傷害罪。法官勘驗監視器畫面，確認雙方爭吵，且陳翁並沒有推擠彭男的舉動，撞擊瞬間迅速、力猛，3秒內就變換位置，認為他的說詞不可信。

然而，彭男闖禍後一路看著陳翁急救，坦承知道對方年事已高，容易跌倒，並在其住院期間每天探視，在病床前鞠躬道歉至少3次，希望獲得原諒；醫院報告並顯示，死者腦傷不致造成死亡，主要是頭部外傷、年老、器官退化，導致併發吸入性肺炎而送命。

法官認為，彭男年輕衝動，依照智識程度足以理解推倒長者可能造成重大傷害，卻沒設身處地替陳翁「多要一個塑膠袋」分裝著想，考量其手段未達兇殘程度，並支付醫療費、喪葬費，一審依情堪憫恕為由，輕判4年6月徒刑；二審同樣依此，陳翁無家屬，彭想和解也找不到對象，卓減改判3年10月徒刑，可上訴。

▼桃園地院一審依傷害致死罪判彭4年6月徒刑，二審減為3年10月。（圖／記者楊熾興攝）

▲桃園地院依傷害致死罪判彭4年6月徒刑，高等法院認為他有歉意，減為3年10月。（圖／記者楊熾興攝）

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關鍵字：菜販,桃園,老榮民,中壢,市場,高麗菜,塑膠袋

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