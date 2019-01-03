終於有好天氣！周五六全台回溫「太陽曬2天」　周日變天北東又降7度

▲周五六雨勢緩和，各地明顯回溫，各地大致都是有陽光露面的好天氣。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

連日煩人雨勢終於要緩和了！氣象局指出，下半天起，南方雲系影響變小，中南部轉為多雲、陽光露面，北部雨勢到了晚上也會緩和下來，周五、六全台回溫，各地大致都是有陽光的好天氣。北東白天高溫會回升到25、26度，中南部高溫更上看29度，但周日起又一波東北季風報到，北東會再度轉濕涼。



氣象局預報員顏增璽表示，今天下半天起，中南部轉為多雲、陽光露臉天氣，北部雨勢到了晚上也會明顯緩和。周五、六兩天，東北季風減弱，各地天氣穩定，大致上都能看見陽光，北東白天氣溫會回升到25、26度，中南部26-29度，但晚間低溫約17~19度，要注意日夜溫差大。

▲周五六全台回溫，陽光露面，但周日北東將再度變天。（圖／中央氣象局）

下一波東北季風周六深夜報到，周日、下周一北部、東北部再度變天轉濕涼天氣，高溫僅剩18、19度，低溫則下探14、15度，空曠地區更可能出現13度低溫。不過，中南部影響不大，主要多雲為主，氣溫也僅稍降，預計到下周二，東北季風就會減弱，氣溫再度回升。

▲周五起台灣附近水氣減少，幾乎各地可見陽光。（圖／翻攝自天氣風險粉絲專頁）

天氣風險公司則指出，預計不穩定的天氣到今天，明天起台灣附近的水氣就會明顯北抬而減少了，幾乎各地可見陽光。明天的轉變，主要是因為台灣附近的風向轉為偏東南風為主，因此不只水氣減少，溫度也會明顯上升，尤其西半部和東北部可以明顯感受到天氣的轉變，東南部的花蓮和台東雲量則仍然略為偏多，有局部零星短暫陣雨。

相對穩定的天氣可以持續到周六白天，周六晚上到周日則受到一波雲系南下及東北風增強的影響，北部和東北部再度短暫的轉為有陣雨的天氣。接下來在下周二到周三，則可能還會再有一波東北風增強。要留意未來一周北部和東北部的溫度和天氣變化較快速，穿著和生活作息上得多依照天氣適時調整。