把握今明好天氣！週六晚再轉濕冷　北台灣下探14度

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

連日的濕冷天氣今天終於趨緩，北台灣有機會陽光露臉，不過好天氣只有2天，明(5日)晚開始又有一波東北季風增強，北台灣又要轉為濕冷天氣型態。

中央氣象局預報員官欣平指出，今(4)日東北季風減弱，水氣減少，因此各地天氣大致穩定、陽光露臉，僅北部山區及東半部地區偶有零星雨；溫度方面，白天北部及東半部氣溫明顯回升，高溫來到25、26度，中南部可達28、29度，各地感受舒適至溫暖，建議大家可以趁這兩天好好的洗洗衣物及曬曬棉被，享受一下暖熱的陽光，但各地早晚仍稍有涼意，低溫在17-19度，請記得多添加衣物保暖。

▲累積雨量圖。

官欣平透露，明晚隨著鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區降雨機率將稍增；下週日、下週一(6日、7日)東北季風影響，迎風面的北部及東半部地區整天較為陰雨，中南部則為多雲到晴；溫度方面，白天北台灣偏涼，高溫只有19、20度上下，花東亦稍涼，中南部則大致溫暖；不過早晚各地都有涼意，尤其下週日晚間至下週一清晨西半部及東北部低溫將下探13-16度，提醒大家留意氣溫變化適時增添衣物，以免受涼。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(4)日冬陽再現、溫暖舒適，北台灣高溫升至26、27度，中部升至28度左右，南部則升29、30度；西半部晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨。明(5)日下午起北台灣雲量漸增、明晚降雨機率略提高。

▲溫度分布圖。

吳德榮表示，週日(6日)晨東北季風南下，迎風面天氣轉變，北台灣、東部轉有雨；伴隨小股冷空氣，北台灣氣溫明顯下降，下週一(7日)清晨降至最低，都會區約降至16度左右，沿海、空曠地區可降至14、15度。

下週一白天東北季風減弱、降雨減少、氣溫略升。下週二(8日)另一波東北季風南下，迎風面降雨轉趨明顯、北台灣再轉濕冷。下週三(9日)下半天起東北季風再減弱、天氣好轉、氣溫回升。下週四(10日)溫暖舒適，東半部偶有局部短暫雨。週日起至下週四，北台灣的天氣變化頻繁，要多注意調適；中南部受到的影響很小，大多為多雲時晴、早晚偏涼的天氣。