象限儀座流星雨今晚爆發！「每小時120顆」劃過東北方夜空

▲2019第一場流星雨4日登場。（示意圖／台北天文館提供，下同）

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2019年第一場流星雨來了！象限儀座流星雨（Quadrantids）4日首度登場，只要在晚上入夜以後到隔天曙光前，搜尋無雲遮蔽的天區，抬頭往東北方看，就有機會可以看到每小時120顆流星大爆發，趕快跟上尾翼一起去許願。

氣象局天文站指出，適逢農曆月底沒有月球光害，晚上入夜以後到隔天曙光前，搜尋無雲遮蔽的天區，就有機會看到象限儀座流星雨，預計每小時最多有120顆流星。台北市天文館助理研究員李瑾指出，象限儀座流星雨特色是母體為小行星，亮度也夠亮，而且2019年適逢殘月，觀賞條件最佳。

▲2018年12月的雙子座流星雨。（圖／台北天文館提供）

李瑾表示，象限儀座流星雨的觀賞條件極佳，連去（2018）年8月的英仙座流星雨與12月的雙子座流星雨都比不上，因為當時還受到月光影響。值得一提的是，一般流星雨的名稱是以極大期輻射點所在星座而命名，但象限儀座並非在現行的88個星座名稱中，而是以前曾經使用過，現已廢除的星座。

另外，今年總共會發生3次日食及2次月食，分別為1月6日日偏食、7月3日日全食及12月26日日環食；2次月食為1月21日月全食及7月17日的月偏食。而今年第1次「天狗食日」日食現象，將在6日上午登場。

▲台灣6日上午可見日偏食現象 。（示意圖／CFP）

台灣正好在日食帶的邊緣，本島部分僅有嘉義至台東連線以北的地區能見到食象很小的偏食現象，以基隆所見日面遮掩1.6%為最大，外島部分則以馬祖所見的缺角最大，但也僅遮掩1.8%的日面。

氣象局天文站提醒，觀看日食現象要特別注意，由於日食發生時太陽亮度仍然很強，必須準備適當的遮減光器具才能觀看，而且持續觀看的時間不能太久，以免眼睛受到傷害。