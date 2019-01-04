陳致曉投書媒體被台南市府提告　黃偉哲：會研究是否撤告

▲反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉因撰寫《台南恐將淪兩大建商集團禁臠》一文並在風傳媒投書，遭台南市政府提告案，陳致曉出庭並認為這是一場「文字獄」。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉因撰寫《台南恐將淪兩大建商集團禁臠》一文並在風傳媒投書，遭台南市政府提告案，台南法院1月4日首次開庭，陳致曉指稱「這是文字獄」，法官詢問雙方是否有調解意願，陳致曉表明有意願，市府委任律師則說徵詢市府意見。

台南市政府委任律師林仲豪表示，陳致曉撰寫《台南恐將淪兩大建商集團禁臠》內容，諸多不實，未經查證，部分文章內容，風傳媒曾報導過，甚至為此刊登道歉啟事，然而陳致曉卻仍引用錯誤資訊，再次發表，台南市政府才會自訴提告加重誹謗罪。

陳致曉的委任律師裘佩恩認為台南市政府的一切政策作為皆可受公評，針對人民評論言論的容忍程度更應高於一般民眾，才符合憲法保障言論自由及民主法治國家人民監督政府之旨，加上陳致曉的文章內容，網路上找的到，並非空穴來風，這些批評並非捏造，從傳述、討論再加上自己意見，並非「無所本」，希望台南市政府對陳撤告，不要浪費國家資源，徒增人民對政府反感。

陳致曉主張台南市政府自訴提告老百姓，可能是全台灣有史以來頭一遭，這是一場「文字獄」。

台南地院承審法官陳郁婷當庭詢問雙方是否有意願接受安排調解；陳致曉直接點名「願意和黃偉哲談」；台南市政府委任律師林仲豪稱會回去徵詢市府意見。對此，台南市長黃偉哲表示尊重陳致曉的意見，黃偉哲表示此為「前朝」提告，是否繼續，將再研究討論是否撤告。