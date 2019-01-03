獨派逼宮／「到底方便了誰？」　黃偉哲：幾近翻桌令人心痛

▲獨派大老「逼宮」蔡英文總統，黃偉哲認為公開信的方式幾近決裂，幾近翻桌，讓人心痛。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等4人，1月3日聯名發表公開信「逼宮」蔡英文總統「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」，台南市長黃偉哲說用公開信的方式幾近決裂，幾近翻桌，坦白講會讓人心痛。

台南市長黃偉哲說他覺得其實現在整個綠營的選情一片不佳的情況下，而且在2018的九合一大選裡面事實上選的並不好，現在綠營出現分裂，應該是藍營最高興看到的事情，也是中共最高興看到的事情，所以當然有些事情，有些大老們對於小英政府的一些指教，或是她做的認為需要改進的地方，小英總統也應該可以做一些改進，可是問題是有需要在這個時候大動作用公開性來逼退嗎？這個到底是為了誰？到底是方便了誰？是讓誰得利？

黃偉哲覺得如果是事情一直發展下去的話，對接下來2020不是很看好，或許2020如果真的選輸了，是某些人樂於見到的吧，或者是說某些人在心裡面，是不是對於女性總統，發自內心的一個反對，那他不知道。但總之，政府好與壞該改的改，那小英總統也努力做了一些事情，那如果還有什麼不滿意，也有許多的發聲的溝通的機會，那用公開信的方式幾近決裂，幾近翻桌的方式，坦白講會讓人覺得心痛。

對小英總統連任而言，黃偉哲說團結努力是有機會的，如果不團結的話，他覺得是滿悲觀的，那目前為止，在黨內大家還在努力希望能夠團結，那在同屬綠營陣營裡面已經看到一些分裂的種子了，這點坦白講是我們覺得憂心忡忡的。