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影／來台灣5天胖4kg！香港女遊客怨「夜市太好吃」　每晚噴NT.2000...沒錢回家了

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記者徐溱謐／綜合報導

台灣以美食著稱，許多外國人來台旅遊都以各大夜市為目標。一名香港的女遊客在臉書上抱怨，因為台灣夜市的東西太好吃了，她和友人每個晚上都花2000元在買食物，才來5天而已，就胖了4公斤，讓她都捨不得離開台灣了。網友們看到她的貼文也都熱情地回應，歡迎她多多來台灣旅遊。

▲▼101夜市前方人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣的夜市是美食聚集地，吸引各地的外國遊客前來旅遊。（圖／記者湯興漢攝）

這名香港旅客在臉書「爆怨公社」社團中分享了一張照片，只見近10個塑膠袋裝著滿滿的食物，散落在旅館的小桌子上，旁邊的牆上還貼著住宿須知，她開玩笑地抱怨，「為啥台灣的夜市這麼棒，每家店子也想吃想喝，每晚都花上NT2000買好東西」，還說桌上的東西只是一小部分而已，「飲料每天喝三大杯」。

▲香港女遊客抱怨台灣夜市太好吃了，才來5天就胖了4公斤。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲香港女遊客抱怨台灣夜市太好吃了，才來5天就胖了4公斤。（圖／翻攝自爆怨公社）

她才來5天而已，每天吃美食讓她胖了4公斤，和朋友2個人每晚花2000在吃東西，「買到快沒錢坐車去機場了」，她還大方讚美台灣人的熱情，「你們的熱情令我們香港人感到非常窩心，你們的服務業非常棒」，提到許多香港人想移民台灣，除了政治因素外，「另外就是這裡讓我們感到很舒服和很多美食啊」。

她的旅程將在明晚畫下句點，讓她不捨地說，「多謝你們滿滿的愛唷，真的很捨不得離開你們」，最後也請網友推薦好吃好玩的，「有計程車到又不會很貴車資的我也想去逛逛」。

這篇貼文吸引了2萬多人的迴響，網友們紛紛熱情地回應，「感謝您的稱讚，有空再來」、「台灣真的是全世界，美食小吃最讚的國家」、「回香港瘦了記得再來唷」、「台灣真的是美食天堂，歡迎再來玩哦」、「很歡迎你常來台灣，請幫忙多推廣台灣美食喔」。

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關鍵字：爆怨公社,香港,夜市,美食,台灣

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