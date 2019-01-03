超悲情！拜完月老當晚來託夢「註定孤獨終老」...剛好適合當接班人

▲月老是大家的愛情守護神，幫助大家找到適合的另一半。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

為了求得一段好的姻緣，許多人會到廟裡拜月老。一名網友在臉書「爆廢公社」社團中分享他拜月老的經驗，拜完月老的當天晚上，他夢到月老來看他，原以為月老來到夢裡一定是桃花要來了，沒想到月老竟說，他注定要孤獨終老，所以想找他當月老接班人，讓他瞬間欲哭無淚。

網友在貼文中說，前幾天他趁白天有空時，去月老廟拜拜求姻緣，結果當天晚上睡覺時，竟然夢見了月老，他立刻興奮地問，「您老出現在我夢裡，是不是意味著我的姻緣近了」，沒想到月老搖搖頭說，「正相反，我算到你肯定孤獨終老，所以打算把你培養成我的接班人來著。」

聽到月老的這一席話讓他幾乎絕望，不敢相信自己將永遠孤單一人，而替人牽線的月老竟一點也沒有要幫助他的意思，還打算讓他變成下一個月老，幫助各地的男女們找到適合的另一半，多麼的悲情啊！

網友們看到他的貼文都笑翻了，紛紛留言表示，「培訓年薪怎麼算，還有三節假日怎麼排」、「求月老開放月老補習班，我報名」、「近水樓台先得月，當了月老後，正妹先挑起來自己用，這是福利」，還有不少網友搶著要他幫忙牽線，「幫我看一下我的紅線牽在誰手上」、「那我提前求姻緣線！能來個好對象把我帶走嗎」。

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