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1年遺失142個購物籃！淡水全聯下「紅字通牒」　網看傻：都是這種人在拿

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▲▼ 這家全聯購物籃失竊率也太高 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 這家全聯購物籃失竊率超高 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

農曆新年即將到來，有個習俗也說「欠錢不要欠過年」，不然新的的一年也會陷入無限欠錢的循環。相同道理也應用在「借東西」上，有網友日前發現一間全聯的「年終盤點公告」表示，一年之中他們竟然有多達一百多個購物籃失竊，要民眾盡快歸還，否則以後就沒有籃子可以使用。

一位李姓網友昨（3日）在臉書「爆廢公社」中貼出一張淡水全聯入口處的公告，圖中顯示，賣場最近要進行年終盤點，並用大大的紅字提醒民眾盡快歸還「142個購物籃、3台小型手推車」，否則以後消費者就沒有菜籃可用。

▲▼ 這家全聯購物籃失竊率也太高 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 不要占為己有啊...不然以後沒籃子可用了 。（圖／翻攝自爆廢公社）

如此高的失竊率和超狂公告至今吸引了1.3萬人按讚，有人無奈表示「不要挑戰人性」，還有細心網友幫忙計算發現，「平均2天半」賣場就會被摸走一個購物籃。甚至有自稱頂好員工的網友留言說，「在頂好上班，有個客人每次來買東西都推著全聯的推車。」

至於其他鄉民則是表示，「 貪小便宜欸！真的是什麼人都有」、「這數字有點誇張」、「我比較好奇，那些人帶回家是要幹嘛」、「真的不知道怎麼被偷的」、「這可是限量的啊，數量有限偷完為止」。

還有人分析籃子失竊原因，「應該是那種會貪小便宜的人，常常都會說我家住很近，我先把東西拿回去，籃子等等拿回來。結果就再也沒拿回來還」、「阿桑：我都有再去買ㄟ。哪有偷，是借用，借用」。

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關鍵字：淡水,全聯,購物車,購物籃

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