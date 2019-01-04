金門死豬爆非洲豬瘟疫情延燒！愛買自主預防性下架金門牛肉乾

記者曾婉婷／綜合報導

非洲豬瘟疫情持續延燒！農委會昨（3）日表示，去年12月31日金門金沙鎮田浦海岸發現的死亡豬隻，經檢驗後確定驗出非洲豬瘟病毒，並為確保整體產業安全，將暫停金門縣豬隻及其產品輸台14天，包括金門知名廣東粥、燒餅、豬肉乾、含肉鬆的貢糖、飯糰等全部不能帶。而台灣有賣場也自行預防性下架金門牛肉乾。

愛買指出，為擔心消費者有疑慮，因此全台各家賣場，目前先預防性自主下架金門牛肉乾產品，待廠商提供檢驗證明確認產品沒有安全疑慮後，才會再上架販售。目前下架的良金金門牛肉乾約兩千包左右，而現在架上都是台灣豬肉乾製品，民眾可安心選購。

至於家樂福目前還在確認是否要下架相關產品。而好市多則說，賣場沒有販售金門豬肉乾產品，只有賣金門牛肉乾，但目前沒有要下架產品。

▲愛買自主預防性下架金門牛肉乾。（圖／業者提供）

另外，擔心金門消費者對販售豬肉有疑慮，在金門都有開店的家樂福跟全聯也都表示，當地門市販售的豬肉都自於國產，供應上沒有疑慮，請消費者安心購買。

家樂福指出，金門店所販售豬類商品，100%來自於國產，沒有使用進口豬肉，皆為合格認證農場所養殖，品質有保障，且店內所販售豬肉商品也由台灣運送到店，消費者可安心購買。

全聯則表示，門市使用的豬肉皆經過CAS合格檢驗，皆經過層層把關，而金門門市所販賣的豬肉皆為台灣本島供應，與本島門市條件相同，所以在供應上並沒疑慮。另外，目前只有預購商品有販售金門牛肉乾，賣場架上沒有販售其他金門肉乾產品，所以沒有下架問題。

金門田浦海岸去年12月31日發現一頭病死豬，農委會採樣後連夜檢驗，昨天確定驗出非洲豬瘟病毒，將暫停金門縣豬隻及產品輸台14天。雖然非洲豬瘟將對豬極具殺傷力，但疾管署重申，至今並無豬傳給人的案例，人類若不幸吃到病死豬做成的產品，病毒也會在腸胃道中被消化酵素消化，不用擔心排泄物導致疫情。

非洲豬瘟有多可怕？農委會指出，非洲豬瘟病毒在冷藏肉可存活100天、冷凍肉存活1000天、豬舍存活1個月。不過，疾管署副署長羅一鈞表示，非洲豬瘟為DNA病毒，有特定受體，不像禽流感的RNA病毒容易突變，造成跨物種傳染。

羅一鈞說，有民眾曾擔心吃到非洲豬瘟製品，消化後的排泄物若不慎污染食物或水，被豬隻吃下肚後，恐引起另一波疫情。對此，他掛保證表示，「絕對不會」，一來是病毒本身無傳給人的可能性，二來病毒下肚後就會被消化道酵素消化，儘管肉品品質堪慮，但對豬不會有影響。

為了防堵非洲豬瘟，農委會去年底成立中央災害應變中心，各部會也跟著動起來，疾管署也因應「防疫一體」概念，在官網設置非洲豬瘟專區進行衛教。