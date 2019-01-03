金門死豬爆非洲豬瘟疫情延燒！家樂福、全聯：當地販售豬肉來自台灣

記者曾婉婷／綜合報導

非洲豬瘟疫情持續延燒！農委會今天（3日）表示，去年12月31日金門金沙鎮田浦海岸發現的死亡豬隻，經檢驗後確定驗出非洲豬瘟病毒，並為確保整體產業安全，將暫停金門縣豬隻及其產品輸台14天。而此事預計恐將引發當地人恐慌，對此，在金門有開店的家樂福跟全聯都表示，當地門市販售的豬肉都自於國產，供應上沒有疑慮，請消費者安心購買。

▲由於金門沒有電宰場，所以當地量販超市販售的豬肉都是從台灣運過去，消費者可安心購買。（圖／示意圖／資料照）

家樂福指出，金門店所販售豬類商品，100%來自於國產，沒有使用進口豬肉，皆為合格認證農場所養殖，品質有保障，且店內所販售豬肉商品也由台灣運送到店，消費者可安心購買。

全聯則表示，門市使用的豬肉皆經過CAS合格檢驗，皆經過層層把關，而金門門市所販賣的豬肉皆為台灣本島供應，與本島門市條件相同，所以在供應上並沒疑慮。

農委會今天召開記者會說明，畜衛所再次於中國大陸豬肉製品（哈爾濱兒童腸）驗出一例非洲豬瘟病毒基因，這是第8例陽性案例（前7個案例分別於10月31日、11月13日、11月30日各1例、12月12日2例、12月20日及12月21日各1例），該豬肉產品經採樣後已銷毀。

農委會表示，該製品是由防檢局分局於12月25日自桃園國際機場旅客農產品棄置箱所收集，於12月27日寄達畜衛所。樣品經畜衛所以及時聚合酵素連鎖反應等方式檢測，再經定序反映確認，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示旅客自中國大陸攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

農委會補充，旅客違規攜帶肉品入境之才案件，自107年12月18日提高裁罰額到後至108年1月2日止，經統計全國各機場、港口（含小三通）查獲案件數，裁罰20萬元36件、3萬元63件、1萬元9件（每日更新於該局網站非洲豬瘟專區）。

防檢局再度提醒民眾，入境不要攜帶肉品，不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。防檢局最後呼籲，民眾如有走私動物或動物產品之情資，歡迎向該局提出檢舉，免費檢舉專線為0800-03913，檢舉如屬實者，最高可獲得500萬元獎金。