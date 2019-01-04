美哭！日本冬季必看光雕秀首度登台　義大利「Luminarie」夢幻場景必拍

▲神戶LUMINARIE每年都吸引數百萬旅客前往。（圖／資料照／記者蔡玟君攝，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

起源自義大利的「Luminarie」光雕秀，今年將首度來台灣亮相了！為歡慶20周年，全聯今年春節期間與臺北市政府合作，以「2019台北光之饗宴」為主題，並首度引進「Luminarie」點燈活動。

「Luminarie」點燈起源自義大利，是採用木製結構和各種不同顏色的燈泡設計成為具三次元夢幻空間的藝術傑作，日本阪神地震後更成為大阪紀念阪神地震的年度代表性活動，至今已連續舉辦24年，每年皆吸引3～5百萬人次前往觀賞。

而去年於12月7日起限定10天登場的「神戶Luminarie」，則運用超過50萬顆LED燈打造出長達數百公尺的光之長廊，夢幻場景讓人拍到捨不得離開。該活動也是神戶每年12月的年度盛事，與大阪光之饗宴、京都花燈路並列為「關西3大冬季點燈」。

全聯指出，這次首度引進在歐洲、美國、日本、韓國等各地做為跨年活動展出的「Luminarie」點燈活動，作為20周年慶獻給台灣民眾的最後獻禮。而「Luminarie」也是義大利文中「光」或「照明」的起源，希望透過「2019台北光之饗宴」的內涵精神「希望。更好」，為新的一年帶來新希望。

全聯說，期望透過「2019台北光之饗宴」不僅為民眾帶來新的一年新希望，也希望能吸引更多人來到台北過年，讓台灣有機會被世界看見。至於確切的活動時間與地點，則待1/10才會正式對外公佈。