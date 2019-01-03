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邊喝咖啡邊逛超市！搶攻750億「黑金商機」　全聯用3招收服婆媽

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記者曾婉婷／綜合報導

看好台灣咖啡市場高達750億元，連鎖超市霸主全聯今年將全面搶攻商機，並祭出3招來收服婆婆媽媽，包含推出丹麥Bodum系列商品印花換購活動，以及拓展現煮咖啡販售門市，和增加沖泡咖啡品項等，期望黑金成為今年營收重要的成長動能之一。

全聯自2015年開始，即開始推出印花活動，自今共計5檔已換購超過620萬件廚具，其中包含220萬個鍋子、190萬件刀具、110萬件鍋鏟湯勺，等於全台約872萬家戶數，平均每4戶就有一個全聯的鍋具。而今年首檔活動更首度走出廚房，自1/4至5/9推出Bodum系列集印花換購商品活動。

▲▼全聯集點 。（圖／業者提供）

▲全聯2019年首波印花集點活動，推出8款丹麥Bodum產品，最低門檻只要20枚起就能換購。（圖／業者提供）

全聯指出，看好印花集點進入小家電時代，繼2018年初推出Jamie Oliver果汁調理機，共換購出超過25萬台數量後，丹麥Bodum系列商品換購活動是第2度推出的小家電換購。本次共推出多段式磨豆機、美式濾滴咖啡機，及電動虹吸式咖啡壺、鬆餅機等商品，以最低市價一折起換購。

除了推出丹麥Bodum系列商品印花換購活動，全聯今年也將積極拓展現煮咖啡門市，不僅花費上千萬購買最新咖啡機設備，還找來世界手沖咖啡冠軍師合作，調配咖啡口味為一般消費者都能喜愛。另也將調整咖啡品牌跟杯裝設計，期望不僅讓婆婆媽媽看了想喝，同時也能吸引年輕人關注。

▲▼超市咖啡麵包 。（圖／資料照）

全聯表示，把現煮咖啡變成國民飲料能帶來攬客效益，不僅吸引不喝咖啡的人變會喝，更期望能讓少喝的消費者能多喝。預計今底前將導入逾500家門市，後年每家門市都可買到。售價仍會維持長期優惠價格25元起；同時預計將部分門市手推車改裝成能放置咖啡，讓婆婆媽媽邊逛超市邊喝咖啡。

另外，全聯每年都會推出兩檔咖啡大賞活動，目前沖泡咖啡銷量占整體零售通路約5成。全聯指出，去年咖啡品項銷售量成長近1成，其中咖啡豆產品更一舉成長4成，顯見消費者對咖啡飲品已從便利、便宜，轉為要求品味、口感。

全聯說，目前會員數超過900萬，並從會員客群觀察，研磨咖啡的主要消費族群有近5成集中在45～59歲的中年齡層，其中女性占比超過7成，與主要消費客層相符，顯示婆婆媽媽對於咖啡也有很濃厚的興趣，是咖啡深具潛力的客層。預計之後將販售更多咖啡相關商品。

至於JASONS則自即日起至3月3日推出《食尚饗宴》集點活動，換購商品包含多間知名頂級五星飯店的住宿、泡湯、自助下午餐和晚餐劵等。其中，最優惠的是可以用10點加價6499元，即可換購礁溪寒沐酒店乘風居房型乙晚（含2客早餐），其定價高達22770元，等於打了約5折。

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關鍵字：超市,全聯,賣場,咖啡,集點,現煮咖啡,Bodum,JASONS

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