非洲豬瘟疫情連環爆！家樂福：販售金門豬肉乾皆台灣產　愛買預防性下架

記者曾婉婷／綜合報導

非洲豬瘟疫情持續延燒！農委會昨（3）日表示，去年12月31日金門金沙鎮田浦海岸發現的死亡豬隻，經檢驗後確定驗出非洲豬瘟病毒，並為確保整體產業安全，將暫停金門縣豬隻及其產品輸台14天，包括金門知名廣東粥、燒餅、豬肉乾、含肉鬆的貢糖、飯糰等全部不能帶。而愛買也自行預防性下架金門牛肉乾。家樂福則表示，目前販售的金門豬肉乾都是台灣生產。

▲愛買自主性下架金門牛肉乾。（圖／業者提供，下同）

愛買指出，為擔心消費者有疑慮，因此全台各家賣場，目前先預防性自主下架金門牛肉乾產品，待廠商提供檢驗證明確認產品沒有安全疑慮後，才會再上架販售。目前下架的良金金門牛肉乾約兩千包左右。

家樂福則表示，店內所販售2款系列品牌，包含良金金門肉乾與高坑金門肉乾皆為台灣本地所生產，來源皆無大陸或者金門產地，且廠商均有產地聲明書，消費者可安心購買。

而全聯也說，目前只有預購商品有販售金門牛肉乾，賣場架上並沒有販售，所以沒有下架問題。頂好則表示，超市僅銷售一款金門肉乾，產品品質無虞，消費者可安心選購。此外，頂好販售豬肉均為國產豬肉，由CAS認證供應商供貨，且固定自主送檢。

另外，擔心金門消費者對當地量販超市販售的豬肉有疑慮，在金門都有開店的家樂福跟全聯也都表示，當地門市販售的豬肉都自於國產，供應上沒有疑慮，請消費者安心購買。

家樂福指出，金門店所販售豬類商品，100%來自於國產，沒有使用進口豬肉，皆為合格認證農場所養殖，品質有保障，且店內所販售豬肉商品也由台灣運送到店，消費者可安心購買。

全聯則表示，門市使用的豬肉皆經過CAS合格檢驗，皆經過層層把關，而金門門市所販賣的豬肉皆為台灣本島供應，與本島門市條件相同，所以在供應上並沒疑慮。

金門田浦海岸去年12月31日發現一頭病死豬，農委會採樣後連夜檢驗，昨天確定驗出非洲豬瘟病毒，將暫停金門縣豬隻及產品輸台14天。雖然非洲豬瘟將對豬極具殺傷力，但疾管署重申，至今並無豬傳給人的案例，人類若不幸吃到病死豬做成的產品，病毒也會在腸胃道中被消化酵素消化，不用擔心排泄物導致疫情。