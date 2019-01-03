蔡其昌：卓榮泰個性溫和但堅定　「需強硬時就強硬」

▲蔡其昌讚卓榮泰個性溫和但堅定，「需強硬時就強硬」。（圖／記者季相儒攝）

記者陳玉／台中報導

前行政院秘書長、民進黨主席候選人卓榮泰3日出席台中市議員民進黨團四長交接，再參與黨員暨黨公職座談；立法院副院長蔡其昌表示，卓是一位肯承擔、努力的人，個性溫和但堅定，就如同蔡總統面對台灣外在挑戰「需強硬時就強硬」，卓適合領導民進黨未來發展。

蔡其昌3日發言表示，要執政非常不易，面對國際、對岸及台灣內部各種意見。立院黨團中，民進黨意見就不少，再加上其他政黨，秘書長需協調大家能接受的方案，更得考慮到社會觀感；這段時間社會對執政黨施政不買單，因此選舉大敗，民進黨中生代責無旁貸。

▲卓榮泰今出席台中市議員民進黨團四長交接。（圖／民進黨台中市黨部提供）

蔡強調，「黨是大家的」無論好壞都須承擔，今日黨主席選舉雖是補選，但對民進黨未來發展相當重要，卓個性溫和但堅定，政治人物解決問題不該強調個性，而是「需強硬時就強硬」，如蔡總統面對台灣外在挑戰，不該有所畏懼。

蔡也指出，對岸利用網路假消息干預民主國家選舉，國際都已團結抵抗，台灣更不能置身事外；當今對岸如此「鴨霸」，我們不應怯戰，期望能選一位統整民進黨的黨主席，帶領黨檢討反省、帶領黨面對對岸及國際局勢，讓中華民國一直存在。

蔡另提到，對於4位大老在媒體廣告發言，容易造成對岸及國際見縫插針、錯誤解讀，對此理解為對民進黨的善意，是要我們年輕一輩加快速度、傾聽民意，而不是要前列思考要誰退位。