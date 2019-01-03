2019第一槍！百度搜狐涉低俗內容　陸網信辦勒令暫停部分頻道

▲百度App的戶外廣告。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

針對網路生態問題頻傳、各類有害訊息屢禁不止等問題，大陸國家網信辦近日啟動網路生態治理專項行動。北京市互聯網信息辦公室2日分別約談百度及搜狐相關負責人，責令立即全面深入整改；客戶端的新聞、搞笑及情感等頻道，則是暫停更新一周。

才剛喜迎2019年，大陸網信辦就啟動網路生態整治。北京市網信辦3日發布訊息表示，國家互聯網信息辦公室2日指導北京市互聯網信息辦公室，針對搜狐WAP網、搜狐新聞客戶端及百度部分產品和頻道傳播低俗庸俗訊息、破壞網路輿論生態等問題，分別約談搜狐和百度相關負責人，責令其立即全面深入整改。

據了解，此次專項行動於2019年1月正式啟動，將持續展開6個月，分為啟動部署、全面整治、督導檢查、總結評估四個階段，對各類網站、移動客戶端、論壇貼吧、即時通訊工具、直播平台等重點環節中的淫穢色情、低俗庸俗、暴力血腥、恐怖驚悚、賭博詐騙、網路謠言、封建迷信等12類負面有害訊息進行整治。

▲大陸國家互聯網信息辦公室。（圖／CFP）

網信辦表示，將集中解決網路生態重點環節突出問題，充分運用現有行政執法手段，嚴厲查處關閉一批違法違規網站和帳號，有效遏制有害訊息，促進網路生態空間更加清朗。

根據北京市網信辦公布的訊息，整改期間，搜狐WAP網「新聞頻道」、搜狐新聞客戶端「新聞頻道」、百度手機網頁版、百度新聞客戶端「推薦頻道」、百度App「女人頻道」、「搞笑頻道」、「情感頻道」自2019年1月3日15時起暫停更新一周。百度及搜狐相關負責人均表示，將嚴格落實網信部門約談要求，依法辦網，切實履行主體責任，加強網路生態治理。

國家網信辦相關負責人強調，此次專項行動要嚴格按照「誰主管誰負責，誰主辦誰負責」原則，狠抓責任落實，各地網信部門要切實履行屬地管理責任，各網站平台要堅決落實企業主體責任，全力推動網絡生態專項治理工作取得實效。此外，針對縱容違法違規行為、社會影響惡劣的相關責任人，絕不姑息縱容，將依法依規予以嚴肅處理。

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