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「白冰冰的質感，有輸陳菊嗎？」　蔡正元：請自己評評理！

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▲▼陳菊、白冰冰。（組合圖／記者屠惠剛、黃克翔攝）

▲陳菊、白冰冰。（組合圖／記者屠惠剛、黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

藝人白冰冰受高雄觀光局邀請，無酬擔任一月份觀光大使，引來行政院副發言人丁允恭評論「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。」前立委蔡正元對此表示，「請陳菊的親信自己評評理，白冰冰的質感，有輸陳菊嗎？」

高雄觀光局計畫未來每個月都會邀請一名觀光大使，今年1月與2月的觀光大使一經敲定，分別為白冰冰與陳文茜，白冰冰為此拍攝「來去高雄」MV，介紹高雄風景與美食。白冰冰擔任觀光大使的消息一出來後，卻引來丁允恭評論「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。」

針對丁允恭的言論，蔡正元3日在臉書上表示，「質感。陳菊的親信認為，韓國瑜找白冰冰替高雄代言沒有質感。代言就是宣傳行銷，白冰冰是免費代言，陳菊找五月天代言費則高達千萬元。」

蔡正元提到，「韓國瑜找白冰冰代言，還沒開始新聞已滿天飛，高雄市況也已開始強強滾，比照之下，陳菊即使花大錢找五月天代言，高雄的市況還是欲振乏力，顯見問題不在白冰冰或五月天，而在韓國瑜或陳菊。至於質感，真的要請陳菊的親信自己評評理，白冰冰的質感，有輸陳菊嗎？」

在蔡正元文章下面留言的網友則力挺其說法，「超喜歡白冰冰，就是她那股勁，非常接地氣，高雄歡迎妳」、「幫高雄炒熱新聞，再製造話題」、「白冰冰不但免費，還搭錢拍MV義氣相挺」、「白冰冰完勝陳菊」、「我覺得 冰冰姊最適合代言觀光旅遊」。

▼蔡正元詢問「白冰冰的質感，有輸陳菊嗎？」（圖／翻攝自蔡正元臉書粉絲專頁）

▲▼蔡正元詢問「白冰冰的質感，有輸陳菊嗎？」（圖／翻攝自蔡正元臉書粉絲專頁）

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