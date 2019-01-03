用白冰冰照片嗆質感摧毀　丁允恭：她感到不舒服的話我表示歉意

▲行政院副發言人丁允恭。（圖／記者賴于榛攝）



記者賴于榛／台北報導

為了高雄市觀光形象，行政院副發言人丁允恭與藝人白冰冰用「質感摧毀」、「賤人閉嘴」隔空槓上。對於在臉書上用了白冰冰相片截圖評論「質感摧毀」，丁允恭3日受訪時表示，還在合理使用的範圍，如果白冰冰感到不舒服的話，他表示歉意，但是城市代言是否適宜等等都可以討論。

高雄市政府找藝人白冰冰代言城市觀光，意外引發中央、地方與演藝圈三方爭論，白冰冰不滿被丁允恭評論為「質感摧毀」，回嗆「賤人閉嘴」，丁允恭原先轉趨低調表示，誰來代言都尊重，很多本土藝人都很優秀，希望不要從政治色彩出發，這樣會有更廣闊的接受度，「人選交給市民來評判」，但換「賤人」大頭貼又被各界關注。





▲丁允恭換大頭貼隔空回應白冰冰。（合成圖／翻攝丁允恭LINE、白冰冰臉書）

對於高雄代言風波續延燒，還壓上賤人頭貼，丁允恭3日在行政院外受訪，他坦言，昨天事情開始以後，有些朋友也會消遣他，因此就換張大頭貼讓大家笑笑。對於批評聲浪湧出，丁允恭則說，尊重其他人的發言，但希望能夠有實質討論建設性的批評，「我會更感激」。

由於丁允恭現為政院發言人，槓上高雄市府被質疑有扯總統後腿之嫌，他則強調，大家可以回去看他的貼文，是在對城市行銷提出看法跟建議，不是在破壞中央地方合作，且彼此增加討論都是好事。

媒體追問，白冰冰認為丁允恭用了照片，還做出那樣的評論就是在指涉她不適合代言高雄觀光，丁允恭則說，基本上還在合理使用的範圍，如果白冰冰感到不舒服的話，他表示歉意，但是城市代言是否適宜等等都可以討論，「我覺得可以再思考」。





面對民進黨新北市黨部主委、藝人余天要求下台，丁允恭則先表達感謝指教，但是他認為對城市行銷提出建言，不該被簡化成對誰攻擊。

媒體追問丁允恭，高雄市政府在陳菊主政時期曾在美國紐約推出一系列廣告，並找來知名團體五月天代言，當時花費多少錢，是否清楚狀況等等，丁允恭則回應這些年對於城市行銷的工作，他有努力在其中耕耘，希望提供微薄的經驗來給大家幫助，是正面的心意。