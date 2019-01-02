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影／白冰冰行銷高雄影片曝光　網：還我五月天

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記者宋德威／高雄報導

高雄市長韓國瑜就任後積極推展城市觀光，觀光局長潘恆旭說， 高雄每個月都會有觀光代言人，1月是藝人白冰冰，2月是名人陳文茜，3月則接洽藝人陳美鳳或作家瓊瑤中，透過宣傳將高雄之美行銷海內外。不過，高雄市政府1月找來藝人白冰冰擔任觀光代言人，網友議論不斷。白冰冰擔任高雄代言人引發網友熱議，網友表示「五月天換成白冰冰，太可悲了」「真的不忍心嘲笑高雄人...」，而過去五月天曾擔任高雄市的城市代言人，而五月天是不少年輕人歡迎的樂團之一。

▲▼藝人白冰冰行銷高雄。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲▼藝人白冰冰行銷高雄。（圖／高雄市政府觀光局提供，下同）

針對「觀光大使」，潘局長強調，市府會針對不同的客群、年齡層推出觀光大使，每一個月都會替換，1月份邀請白冰冰是針對福建自由行的客群，其實白冰冰在兩個月前就籌畫要來高雄拍MV，並不是韓市長當選才來高雄，2月份邀請陳文茜是因為文茜世界週報有90萬粉絲，在兩岸及香港都有很多追隨者。

據悉，台灣資深藝人白冰冰，本名白雪嬅，是台灣女演員、女歌手、名節目主持人，是台灣綜藝界人物，以歌手起家，曾到日本學習歌舞。 2013年，白冰冰以《那天媽媽來看我》榮獲金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎，白冰冰在演藝圈人際好，過去曾參與多部電視歌仔戲的演出，跨足主持、電影等等。

白冰冰在接受媒體訪問時，質疑丁允恭歧視藝人，反問：「所有人都在拚觀光，你們怎麼唱衰呢？」，我們都在努力，沒人拿高雄市府一毛錢，你不幫忙還唱衰。」潘局長強調，市府希望透過「追憶名人」及觀光大使等活動，追念對高雄有貢獻的名人，邀請與高雄有情感連結的明星，來喚起大家對高雄這個城市的愛與認同。

▲▼藝人白冰冰行銷高雄。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲▼藝人白冰冰行銷高雄。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲▼藝人白冰冰行銷高雄。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲▼藝人白冰冰行銷高雄。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲▼藝人白冰冰行銷高雄。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲▼藝人白冰冰行銷高雄。（圖／高雄市政府觀光局提供）

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關鍵字：高雄,白冰冰,五月天

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