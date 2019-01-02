白冰冰行銷高雄…政院副發言人嘆「質感摧毀」　挨批菁英傲慢

▲白冰冰。（圖／翻攝白冰冰臉書）

政治中心／綜合報導

高雄觀光局規劃名人行銷高雄，邀請藝人白冰冰打頭陣，行政院副發言人、高雄市新聞局前局長丁允恭在臉書分享一篇名為標題為「白冰冰做首位代言人 高雄推名人名銷觀光」的報導，寫下「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。」高市觀光局長潘恆旭回嗆，丁允恭的說詞不好，有歧視白冰冰之嫌。



▲丁允恭po臉書批評高雄行銷。（圖／翻攝丁允恭臉書）

高雄觀光局計畫未來每個月都會邀請一名觀光大使，今年1月與2月的觀光大使一經敲定，分別為白冰冰與陳文茜，白冰冰為此拍攝「來去高雄」MV，介紹高雄風景與美食。針對丁允恭的言論，潘恆旭表示，白冰冰在福建很紅，很受50歲以上族群歡迎，質疑丁允恭在歧視白冰冰。

潘恆旭也在臉書嗆聲，「副發言人您的說法太菁英傲慢了，高雄的海洋精神您忘掉了嗎！白冰冰、陳文茜有什麼不好？」白冰冰也回擊，她沒拿一毛錢，希望中央不要唱衰，「在那邊酸，你比酸民更扯。」

▲潘恆旭回擊。（圖／翻攝潘恆旭臉書）

對此，丁允恭強調，並不是針對個人，而是對城市行銷策略做一個整體的提醒，應該要著重長線的城市形象的建構與累積，至於個別人選適宜與否，就由市民來評判。