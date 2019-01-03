丁允恭隔空呼應白冰冰　換大頭貼自嘲「賤人」

▲丁允恭換大頭貼隔空回應白冰冰。（合成圖／翻攝丁允恭LINE、白冰冰臉書）

政治中心／綜合報導

行政院副發言人丁允恭2日批評資深藝人白冰冰擔任高雄觀光代言人是「摧毀高雄」，引來白冰冰不滿回罵他「賤人閉嘴」。事件延燒一天後，丁允恭3日更新LINE大頭貼，把「賤人」兩個字壓在自己的臉上，似乎隔空呼應白冰冰。

丁允恭2日在臉書分享一篇名為標題為「白冰冰做首位代言人 高雄推名人名銷觀光」的報導，寫下「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。」高市觀光局長潘恆旭回嗆，丁允恭的說詞不好，有歧視白冰冰之嫌。

而白冰冰對於丁允恭的批評回應，自掏腰包幫高雄拚經濟、拚觀光，結果卻被風涼話，她認為，每個人用不同的方式在拚觀光，但丁允恭說出這樣的話就是歧視本土藝人，並說大家已經努力了 ！白冰冰強調，「如果說我擔任代言人去跟高雄市拿了什麼錢，那我就心虛了，不是這樣的喔，我們是非常理直氣壯的，請他們閉嘴，賤人閉嘴。」

白冰冰罵丁允恭「賤人閉嘴」引起討論，事後在臉書表示，選舉已經過去了，認為丁允恭隸屬中央應該是輔導的角色，應該要一起努力拚高雄經濟和觀光。

對於遭白冰冰罵賤人，丁允恭沒有做任何回應，但卻悄悄的更換大頭貼，一張正式的大頭貼上壓上「賤人」兩個字，仔細一看他的嘴巴也是緊緊閉上，似乎默默的回應白冰冰說的「賤人閉嘴」。

▲丁允恭遭白冰冰罵「賤人」，換大頭貼自嘲。（圖／翻攝丁允恭LINE大頭貼）