代言被批「摧毀質感」！洪孟楷護航：白冰冰可能是30年前的周子瑜

▲周子瑜、白冰冰。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

藝人白冰冰受高雄觀光局邀請，無酬擔任一月份觀光大使，引來行政院副發言人丁允恭評論「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」，爆出爭議。對此，國民黨發言人、文傳會副主委洪孟楷表示，「白冰冰可能是三十年前的周子瑜」，不要因為年紀抹煞過去的努力。

洪孟楷說，高雄市在開始全力拼經濟拼觀光，行政院副發言人卻跳出來直指白冰冰沒有質感，中央沒有想辦法吸引外國遊客，還用這種潑冷水的方式來諷刺，更諷刺的是，一個月前蔡英文親自打電話給韓國瑜祝賀當選，還說以後「中央跟地方要好好配合」，丁允恭行為打臉蔡英文，證明當初所言根本並非真心！

▲白冰冰。（圖／記者黃克翔攝）

洪孟楷說，每一個人只要是符合當地的需求都可以是城市的代言人，「白冰冰知名度高，且輕切感十足，在某些族群裡面更是大受歡迎，絲毫不輸國際巨星」高雄觀光大使也不會只有一位，邀請白冰冰擔任其中之一，覺得這樣不妥的人，「說穿了是你的眼光跟心態才有問題。」

洪孟楷表示，高雄市非常認真的在拼觀光，中央不幫忙也就算了，還用酸言酸語的冷嘲熱諷，這看在高雄人的眼裡難道就是蔡英文口中的好好配合，丁允恭要好好說明，「這樣發言到底是個人的精英主義作祟？還是代表蔡英文政府的整體意志？」

洪孟楷最後強調，「白冰冰可能是三十年前的周子瑜、周子瑜也可能是三十年後的白冰冰」如果僅以現在的年紀或表現而抹煞過去的努力，未免太過膚淺，任何人只要有心為心愛的城市宣傳，就值得鼓勵，發言人的一席話透漏了蔡英文的中央地方合作根本並非真心。

▲子瑜萌系表情包。（圖／翻攝自IG／TWICE）

南韓女團TWICE的19歲台灣成員周子瑜，以甜美長相和乖巧性格受到歌迷喜愛，去年底美國電影網站「TC Candler」選出「全球最美臉孔」，周子瑜在百大美女榜單中奪下第二名，也是百大榜單前5名當中，唯一一位亞洲女性。