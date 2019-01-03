力挺白冰冰！　葉毓蘭反嗆丁允恭5年前「紐約灑錢行銷」

▲葉毓蘭PO出2014年在紐約貼的高雄觀光海報。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書）



政治中心／綜合報導

白冰冰無酬任高雄一月份觀光大使，遭前高雄市新聞局長丁允恭暗酸「摧毀城市質感」。這番言論引來前警大教授葉毓蘭不滿，在臉書聲援白冰冰外，還反掀高市府5年前在紐約撒錢行銷的糗事，並反問丁允恭「當初公車上的廣告，花了多少錢???要不要公布，是不是造成高雄負債3000億的窟窿之一。」

▲前高雄市新聞局長丁允恭PO臉書暗嘲白冰冰高雄行銷。（圖／翻攝丁允恭臉書）



葉毓蘭2日在臉書發文聲援白冰冰，寫道「冰冰姐加油，謝謝你為台灣所做的一切努力」，不認同由白冰冰代言會沒有深厚脈絡，不能代表高雄多元文化之一，還回轟丁允恭任行政院副發言人是坐領高薪，把好幾個辦公室充當菸房。

葉毓蘭反掀高市府過去灑錢行銷糗事，2014年高雄市不僅請國家地理雜誌頻道拍影片自嗨，還把城市觀光廣告貼滿紐約地鐵、巴士，連廣告牆都印上「五月天（MAYDAY）」和前高雄市長陳菊肖像，卻不知MAYDAY是墜機、沈船前會發出的緊急求救訊號，讓高雄在國外引來訕笑，還被人問，「高雄發生了什麼事，為什麼要發出求救訊號，是海嘯，還是核災？」

▲葉毓蘭貼出紐約公車車身廣告，上頭是五月天和花媽，葉毓蘭表示，這樣的砸錢根本無益於真正宣傳高雄觀光。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

葉毓蘭表示，「五月天對紐約客而言，可能與丁允恭的熟識度都差不多，上面的香蕉芭樂，真的讓老美以為，喊著MAYDAY來賣水果，到底這個城市出了什麼問題」，她還貼出紐約公車、地鐵的廣告海報照，反問丁允恭當初這些廣告花了多少錢，是否是造成高雄負債3000億的原因之一。

葉毓蘭認為丁允恭說的「建議能夠朝向拓升城市文化的領域，或是找尋更有深厚脈絡的代言」，確實是個方向，但並不代表白冰冰的代言會沒有深厚脈絡，不能代表高雄的多元文化之一。最後她也向白冰冰喊話，「冰冰姐加油，謝謝妳為台灣所做的一切努力！」





▼前警大教授葉毓蘭反轟丁允恭，聲援白冰冰全文。

