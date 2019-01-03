白冰冰穿睡衣直播自嘲「俗又有力！」　哽咽控丁允恭：你太狠

地方中心／高雄報導

藝人白冰冰受高雄觀光局邀請，擔任高雄代言人，被曾任高雄市新聞局長的行政院副發言人丁允恭直批毀掉質感。對此，白冰冰3日下午在臉書直播一度哽咽，「你用了白冰冰的照片，說這個人沒水準...丁先生你這樣太狠了！」

白冰冰3日下午穿著睡衣在臉書直播，一開始她就先自嘲，「就是這樣才會被說，我不夠高尚，但我就是自在，我是孤單老人，爸爸、媽媽、小孩都不在，但我朋友滿天下...我沒有要針對任何人，請任何人也不要針對我。」她接著表示，出道40多年她的形象一直都是「俗又有力」，但代言的東西都很成功。

▲白冰冰講到忍不住泛淚。（圖／翻攝自白冰冰臉書）

另外，白冰冰接著表示，五月天的粉絲、白冰冰的粉絲，也不用去分誰比較好，我是長輩，五月天是年輕的，大家都是演藝圈的同仁，我也很愛看他們，相信五月天也不會去貶抑白冰冰。她也強調，自掏腰包花了4、50萬製作MV，會在一星期內把MV剪輯好，讓人看到她的熱情與決心。

白冰冰還說：「領公家薪水的人，身為中央的發言人，縱然我講話有不當，你講話更不當，你用了白冰冰的照片，說這個人沒水準...丁先生你這樣太狠了！」另外，她也表示，丁允恭未經她允許就用她的照片，大肆批評後又說沒有針對她，除了肖像權問題以外，也恐怕會影響她代言。

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