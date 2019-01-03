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快訊／人類首次揭開「月背秘密」！嫦娥四號成功著陸　傳回近距離影像

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▲▼世界第一張近距離拍攝月背影像圖。（圖／翻攝自央視新聞）

▲世界第一張近距離拍攝月背影像圖。（圖／翻攝自央視新聞）

記者朱世凱／綜合報導

「嫦娥四號」探測器今(3)日上午10點26分許，成功著陸在月球背面東經177.6度、南緯45.5度附近的預選著陸區，並透過「鵲橋」中繼星傳回了世界第一張近距離拍攝的月背影像圖，讓外界能夠一探月背的神秘。據悉，此次任務實現了人類探測器首次月背軟著陸，首次月背與地球的中繼通信，開啟了人類對月球探測的新研究。

據央視新聞報導，中國探月工程辦公室12月30日宣布，嫦娥四號探測器若按照原訂時程規畫，將在今日降落月球背面，為人類首度揭開「月背秘密」；為了避免嫦娥四號登陸月球背部後，受到遮擋關係無法與地球進行數據傳輸和測控通訊，因此設立「鵲橋」中繼星，成為探測器與地球間的「轉運站」。

▼嫦娥四號登陸月球。（圖／翻攝自央視）

▲▼嫦娥四號登陸月球。（圖／翻攝自央視）

嫦娥四號主要任務是展開月球背面低頻射電天文觀測與研究，從事巡視區形貌、礦物組份及月表淺層結構探測與研究等相關工作。

自2018年12月12日嫦娥四號探測器成功實施近月制動進入環月軌道以來，成功完成環月軌道修正、「鵲橋」中繼星鏈路測試、雷射測距、三維成像、微波測距測速等在軌測試，為探測器進入預定著陸區、尋找機會實施月球背面軟著陸做準備。

▼嫦娥四號登陸月球。（圖／翻攝自微博）

▲▼嫦娥四號揭開月背秘密。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：嫦娥四號,月球

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