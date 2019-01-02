中國人要幫中國人！　習近平喊話青年：歡迎來大陸追夢

大陸中心／綜合報導

《告台灣同胞書》發表40週年紀念會1月2日上午10時在人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席紀念會，並發表重要講話。習近平說道，「兩岸同胞血脈相連。親望親好，中國人要幫中國人。」

習近平表示，「我們對台灣同胞一視同仁，將繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞台灣企業提供同等待遇，讓大家有更多獲得感。和平統一之後，台灣將永保太平，民眾將安居樂業。有強大祖國做依靠，台灣同胞的民生福祉會更好，發展空間會更大，在國際上腰杆會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴。」

▲青年工作者示意圖（圖／視覺中國CFP）

國家的希望、民族的未來在青年。兩岸青年要勇擔重任、團結友愛、攜手打拼。習近平喊話，「我們熱忱歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢。兩岸中國人要精誠團結，攜手同心，為同胞謀福祉，為民族創未來！」

習近平又說，歷史不能選擇，現在可以把握，未來可以開創，新時代是中華民族大發展、大作為時代，前進道路上不可能一帆風順，但只要同舟共濟，一定能夠共創中華民國美好未來，「就一定能夠完成祖國統一大業。」

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