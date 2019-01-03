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影／殘忍切11女乳房、私處…8歲童也受辱　「白銀開膛手」高承勇今執行死刑

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記者朱世凱／台北報導

「白銀市連環殺人案」的兇手高承勇因為殘忍性侵殺害11位年輕女子被判處死刑。甘肅省白銀市中級人民法院傳出消息，經最高人民法院核准，罪犯高承勇3日上午執行死刑，檢察機關依法派員臨場監督。受害者家屬坦言，「自從犯人落網後，確實心裡踏實許多，真的大快人心。」

▼「白銀開膛手」高承勇殘忍殺害女性被判處死刑。（圖／CFP）

▲▼「白銀開膛手」高承勇。（圖／CFP）

甘肅省白銀市、內蒙古包頭市在1988年到2002年間有11名女子遭性侵殺害，兇手專挑身著紅衣的年輕被害人下手，但是多年來卻始終抓不到嫌犯，警方甚至在2004年公佈線索，懸賞20萬人民幣（約新台幣90萬元）緝凶，案情仍陷入膠著。

「白銀市連環殺人案」被官方稱甘肅內蒙古「8•05」系列強姦殺人殘害女性案，自1988年起，白銀市內有9名8歲至29歲不等的女性慘遭兇手姦殺，甚至被割去胸部、生殖器；期間內蒙古包頭市也發生2起類似案件，但警方多年來調查10萬多筆指紋、DNA都沒有進展，讓此案被列為大陸重要懸案之一，同時引起社會恐慌。

2016年3月警方再度重啟調查，並以新技術比對出一名高姓男子涉有重嫌，最後在8月26日時逮捕在白銀工業學校內的販賣部工作的高承勇，高承勇也坦承犯案，使懸宕約28年的案件終於宣告偵破。

▼高承勇被逮時的工作地點。（圖／CFP）

▲▼「白銀開膛手」高承勇。（圖／CFP）

白銀市中級人民法院2018年3月30日宣判，「被告人高承勇犯搶劫罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；犯強姦罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權利三年；犯侮辱屍體罪，判處有期徒刑三年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。在法定期限內沒有上訴、抗訴。」

白銀市中級人民法院向高承勇宣告並送達了最高人民法院的刑事裁定書，「決定2019年1月3日上午根據最高人民法院院長簽發的執行死刑命令做處決」。

高承勇鄰居曾表示，高氏家族在當地是望族，高父生前癱瘓多年，也是高承勇幫忙「把屎把尿」，大家都稱讚高嫌十分孝順。高的兩個兒子成績優異，目前已畢業在外地工作，在外人眼裡是個好兒子、好爸爸，因此不敢相信他會犯下可怕的連續殺人案。高的妻子在知道共枕多年的丈夫是殺人魔時，當下情緒崩潰說「不想活了！」

▼高承勇1月3日上午執行死刑。（圖／CFP）

▲▼「白銀開膛手」高承勇。（圖／CFP）

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關鍵字：高承勇,白銀開膛手,死刑,姦殺

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