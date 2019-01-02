劉結一：堅決維護國家主權和領土完整　挫敗『台獨』分裂

▲劉結一於《告台灣同胞書》40年紀念大會致詞。（圖／翻攝自央視直播畫面）

大陸中心／綜合報導

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會2日10時於北京人民大會堂舉行，中共中央總書記習近平發表重要講話，栗戰書、王毅、汪洋、劉鶴、楊潔篪等高官共同出席。國台辦主任劉結一表示，「我們堅決維護國家主權和領土完整，挫敗形形色色的『台獨』分裂圖謀和行徑。」

國台辦主任劉結一致辭時表示，《告台灣同胞書》具有劃時代意義，在習近平為核心的黨中央堅強領導下，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，引領兩岸關係發展方向，穩步前行，推動兩岸政治交往不斷取得突破。

特別是十八大以來，習近平站在黨和國家事業發展全局，提出了一系列內涵豐富、思想深邃的重要理念、方針政策，敏銳洞察國內外形勢和台海形勢的發展變化，形成關於對台工作的重要論述，為新時代對台工作提供了根本遵循和行動指南。

劉結一也說，1992年海協會與海基會體現一個中國原則的「九二共識」，在此基礎上成功舉行「汪辜會談」，邁出兩岸關係歷史性的一步。2005年國共兩黨領導人實現歷史性會談，達成《兩岸和平發展共同願景》，推動兩岸關係實現歷史性轉折，開闢了兩岸關係和平發展的新局面，將兩岸關係和平發展推到新的高度，產生重大而深遠的歷史影響。

而在十九大以來，劉潔一也稱，繼續秉持「兩岸一家親」理念，逐步為台灣人在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇，系列政策措施持續走深走實。1988年至2018年，兩岸人員往來總計達1.34億人次，其中台灣到大陸總計達1.04億人次，交流面廣泛覆蓋台灣社會各界。

劉結一也透露，「兩岸貿易總額累計約2.6萬億美元，大陸累計批准台商投資項目10.5萬個；大陸長期以來是台灣最大出口市場、最大貿易順差來源地和最大島外投資目的地。2018年，兩岸同胞經貿合作和相互往來再創歷史新高。」

