影／《告台灣同胞書》40年　兩岸通商通航成真　陸「主動出擊」

▲1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。

大陸中心／綜合報導

大陸《告台灣同胞書》40年周年紀念活動今天舉行，回顧過去，當年提出包括難以想像的兩岸三通、擴大交流、結束軍事對峙等，都成為現實，更是大陸「武統變和統」的轉捩點，觀察大陸對台工作，也從呼籲喊話、推動以兩岸官方為主導的合作交流，到日益「主動出擊」。

事實上，歷史《告台灣同胞書》共發表五次，首次發表於1950年2月28日，最近一次發表於1979年1月1日，至今40年。

在當年台灣經濟正處蔣經國政府時期，快速起飛、民心逐漸開放之時，陸方提出結束兩岸軍事對峙、開放「兩岸三通」、擴大兩岸交流，和「一國兩制」、「和平統一」，許多知識分子不置可否。

▲大陸國家主習習近平表示，40年來兩岸關係取得突破性進展。（圖／中新社）

但隨兩岸交流逐漸擴大，自2003年兩岸實施節日包機，馬英九政府2008年實現飛機直接通航和常態包機，以及海運直航、直接通郵；1980年代台商在大陸改革開放後赴陸後，《告台灣同胞書》主張逐漸成為現實，大陸對台政策也「穩中有變」隨台灣政黨輪替、自身經濟發展調整。



以對台方針為例，過去大陸對台推動統一工作，包含對台灣政府、台灣人民的「雙管齊下」，但隨近兩年兩岸官方交流機制中斷，大陸對台已從國共合作為主的官方交流，到更側重於「民間交流」，鎖定「台灣同胞的獲得感」。

也因官方管道中斷，大陸在經濟發展的此消彼漲下，更趨單面向的「主動出擊」，包括在兩岸人民關係條例懸而未解、服貨貿協議停擺下，去年單方面推動「對台31條措施」、制發「港澳台居民居住證」等，被民進黨當局視為「統戰」的措施。

▲ 港澳臺居民居住證樣式居住證樣式。（圖／取自公安部網站）





大陸國台辦劉結一在去年底12月30日接受央視專訪時，還特別強調，2019年北京主導兩岸關係走向的大勢會繼續加強，兩岸同胞合作會更加密切。上述主導論，更被外界視為大陸對台態度將更加強硬、務實的預告。



而在不變的政策主軸包面，則包含一個號召、一個主旋律、兩個堅持，包含對台灣同胞「兩岸一家親」，同為骨肉的親情號召，和「和平統一」的主旋律，以及堅持「一中原則」和「九二共識」的政治基礎，均為陸方40年來延續的一貫主張。

中國文化大學教授龐建國昨接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時坦言，「時間的籌碼不在台灣這邊」。台灣要更務實、嚴肅地面對《告台灣同胞書》中所提出，大陸對台政策從武力解放，到和平統一的轉換與概念。

▼國台辦主任劉結一日前接受央視專訪。（圖／央視）