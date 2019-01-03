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天主教香港教區主教楊鳴章肝衰竭過世　享年73歲

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▲楊鳴章 。（圖／翻攝自天主教香港教區官網）

▲主教楊鳴章曾到梵蒂岡向教宗方濟各述職。（圖／翻攝自天主教香港教區官網）

大陸中心／綜合報導

天主教香港教區於3日上午證實主教楊鳴章因肝衰竭過世，葬禮暫定10、11日舉行，教區人員表示，楊鳴章在2018年12月27日入住嘉諾撒醫院特別加護病房住院治療，病情於2日惡化，期間有多名教區高層夜赴醫院探望，包括榮休主教湯漢樞機及榮休主教陳日君樞機。

綜合港媒報導，楊鳴章於2017年接任天主教香港教區主教，日前因心臟問題接受手術，也有在X光照片上發現肝臟有陰影。楊鳴章的健康問題急轉直下，在2018年12月7日在金銀慶彌撒前跌倒，導致臉部受傷。他也因身體不適，導致12月9日主持聖母無緣罪主保瞻禮延後近半小時，之後便取消所有大型彌撒活動，包括每年在赤柱監獄主持的聖誕彌撒。

報導指出，教友群組於2日晚間流傳楊鳴章彌留的消息，並呼籲教友們在家中或方便的地方為楊祈禱，然而當時彌留的消息未能證實。輔理主教夏志誠、副主教陳志明及蔡惠民、秘書長李亮神父於3日上午約11點半一起離開天主教教區中心時，也沒有回應記者提問，只說中午教區會有公告。

▲天主教教宗方濟各在聖伯多祿大教堂主持平安夜彌撒時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

▲天主教教宗方濟各在聖伯多祿大教堂主持平安夜彌撒時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

楊鳴章於1945年在上海出生，4歲時移居香港。報導指出，他於2018年6月向教宗方濟各述職後，向媒體提及已向教宗辭去主教職務，但沒多久又透過香港天主教官方刊物《公教報》澄清，自己並未請辭，「只是誤會一場。」楊生前有過許多爭議言論，包括曾分別以吸毒來比喻同性戀及參與佔中的教友等。

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