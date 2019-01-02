冷凍變冷藏！日本黑貓低溫宅配車「溫度設錯」　1268年菜全泡湯

▲久松的1268筆年菜訂單因為黑貓溫度設定問題，被迫報廢。（圖／取自久松官網）

國際中心／綜合報導

對日本人而言，每年元旦等同於台灣的農曆春節，日本民眾不但會前往神社進行新年參拜（初詣），也會全家人聚在一起吃新年年菜團圓。而許多家庭為了省去準備年菜的麻煩過程，會選擇向餐廳訂購年菜宅配到家裡，沒想到近日卻傳出，2018年12月31日有負責宅配的低溫宅配車因設定錯溫度，導致上千份年菜停止配送，數千個家庭因此受到波及。

根據《朝日新聞》報導，知名宅配公司黑貓宅急便（ヤマト運輸）於2018年12月31日原本應該從琦玉縣內的配送據點，將這批年菜送往位於北海道的顧客手上，沒想到卻把「冷凍」的溫度設成「冷藏」。對此，黑貓宅急便的負責人坦承疏失，並承諾將深入調查事發原因。

據悉，這批年菜是由福岡縣粕屋町的食品廠商「久松」製作，從福岡縣發貨後，中途在埼玉縣中轉，再出發送往北海道各地，怎知低溫宅配車卻在埼玉縣開往北海道時，設定錯溫度。久松表示，這批年菜共有2種，分別是1萬5800日圓（約台幣4500元）的「博多」與1萬1500日圓（約台幣3300元）的「舞鶴」，共計1268份，總金額高達1880日圓（約台幣535萬元）。