　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

靠昆布湯頭賺飽飽！賣火鍋「食材成本僅3成」　業者曝：「肉加大」賺更多

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲肉片,火鍋,配料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲冬天吃鍋真的超幸福。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

吃鍋是冬天專屬小確幸，但菜盤上的料這麼多，有些店家又有肉加大，讓人好奇到底賣火鍋會不會賺錢。有業者就透露，其實鍋類的成本都控制在3成左右，而主打「肉加大」的店家反而能把成本壓得更低。美食專家則說，一般的昆布湯底利潤約可高達7成，若是湯底熬煮過程較複雜的其他口味，利潤僅約4至5成。

根據《三立新聞網》報導，某火鍋品牌徐姓經理透露，不只火鍋業者，在整個餐飲業，業者都會把食材成本控制在3成以內。若以自助火鍋為例，一鍋單價250元的火鍋，裡面食材包括售價30元的高麗菜（成本9元）、售價75元的火鍋料（成本32元）、售價108元的肉類（成本35元），光食材部分就賺了137元。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲西門町新開幕火鍋超市低消250元　但飲料、牛丼飯及麵條無限供應。（圖／記者黃士原攝）

▲主打肉加大的業者其實可能賺更多。（示意圖／記者黃士原攝）

再來看看湯底，美食專家費奇就說，獲利最高的是涮涮鍋，因為就是「清湯掛水」，「所謂的清湯掛水，其實他就是用一個昆布或是柴魚（熬湯）」。他說，這種原味昆布鍋利潤超過7成；但若點臭臭鍋或麻辣鍋湯底，因為要花時間調配方、熬煮湯，成本也會降到4、5成。

以上面的自助火鍋來計算，食材部分賺了137元，250元的昆布湯底能賺175元，等於顧客吃一鍋，店家就能收入超過300元。另外，有業者主打「肉加大」，不僅讓肉食主義的顧客爽吃一波，業者也是笑嗨嗨，因為「肉加大」其實根本就是壓低成本的手段。

火鍋品牌徐姓經理再透露「肉加大」的祕密，因為每種食材價格隨時都有波動，「蔬菜類、海鮮類」這種生鮮食材耗損率又大，所以如果能減少這些波動大的成本，適時調整肉、菜的比例，就能找到賺錢的關鍵。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
娶23歲嫩妻1個月就中獎！醫1句話揭綠光50歲大叔崩潰
2019新iPhone曝光！方形邊框回歸網嗨翻：等多久都願意
希望前輩了解國家處境　蔡英文回嗆：要選不選不是誰說了算
獨派逼宮蔡英文回應了：我們始終未接受九二共識

關鍵字：火鍋,湯底,利潤,賺錢,肉片,食材

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國中女初經「穿血褲上課」被笑崩潰哭！神老師撕衛生棉開課　萬人讚爆

分手前收到牛仔衣淚崩　4年後她才知道口袋內藏「秘密紙條」

朋友28歲「存款280萬」嚇壞他！　鄉民反嗆：30歲才這數是魯蛇

有銅像快拜！虔誠弟「手合掌雙膝跪地」姿勢100　媽一看對象…傻了

影／網購OL背心裙！一到貨「阿嬤衛生衣」賣家秒封鎖　她哀怨：穿不出門

影／科技廠尾牙4長腿正妹4秒爆衣！女團名曝光　網友狂問職缺

貓咪緊貼「電暖器」頭頂噴煙　主人笑翻：吾皇快逃，你要發爐了

排7小時見不到醫生！國外醫療讓他傻眼：等這麼久只給我止痛藥

水泥車煞車失靈　司機逆向「狂叭」擦撞安全島...完美停煞網讚爆

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」　台中居民崩潰：到底哪來的吃法...

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

周孝安神復合…李京恬控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

終於有好天氣！周五六全台回溫「太陽曬2天」　周日變天北東又降7度

幼稚園師嗆「用左手沒前途」　老爸神回：美國總統也是啊

靠昆布湯頭賺飽飽！賣火鍋「食材成本僅3成」　業者曝：「肉加大」賺更多

過年「澎湖、金門」第2波加班機1/8開搶　開票規定跟往年不同！

台灣OUTLET只是偽百貨！過季帽T售價讓他怒到發怨　網新解「凹累」

台北101又竄濃煙引發警消到場　營運長：台電檢修造成

鐵皮車廂塞10個娃！1950's「人力娃娃車」富二代才能坐　他搭過：很悶熱

管中閔將上任　賀德芬及台大校友本週六「堵管齊聚傅鐘下」

鐵獅戀國樂進化版　ET限時免費贈票樂迷快來！

又有貨船出事！船上16人漂流台東外海　晚上10時到花蓮港

新年驚喜！「看門狗」和陌生男相擁而睡　她衝廚房拿刀

風．LUXURY／Ralph Lauren「手工靠墊錶」　暗藏50年的愛

酒醉男拒檢「逆向狂飆90秒」驚險畫面曝　警開3槍霸氣制伏

終於有好天氣！周五六全台回溫「太陽曬2天」　周日變天北東又降7度

離岸風電開發被彰化卡住　經濟部找業者喝咖啡找解決方案

台北單人海陸涮涮鍋只要270元　飲料、日式冰品吃到飽

孫道存服刑1年3月　上銬出庭沙啞應訊

影／殘忍切11女乳房、私處…8歲童也受辱　「白銀開膛手」高承勇今執行死刑

牛肉罐頭夾出「貓咪肛門」？他崩潰嘔：噁到2天無法吃飯

跨年在高樓摔死女嬰　「產後憂鬱」母跟著跳樓雙雙身亡

生活熱門新聞

28歲存款280萬　鄉民：是魯..

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺..

信用卡10年最慘　神人公開4組..

夜遊八卦山同伴嚇逃　他下秒一瞥..

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版..

林口三寶最狂違停　被怒叭10分..

2019年第一場流星雨！周五大..

7萬薪養女友4年　被嫌沒車沒存..

虔誠弟拜銅像「雙手合十」　媽看..

前HBL人氣王涉騙財　他不爽被..

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

7種無痛存錢　學會5星難度「1..

翻豬腸驚見條狀肉體！她嚇傻：越..

更多熱門

相關新聞

男大生遭開2槍亡　友出面還原真相

高雄市旗山區一名知名火鍋店石姓老闆和一名實踐大學陳姓男學生搶計程車，石朝對方腹部近距離開兩槍，導致陳失血過多引發器官衰竭死亡；此外，其友人母親更指控，是陳嗆聲石男才會開槍。對此，陳男的友人也出面反駁。

火鍋湯頭用料沒揭露　最高罰300萬

蔡瀾批火鍋沒文化：消失吧！

桃園進化版小火鍋　3種吃法同時滿足

肉控注意！高雄超大肉盤火鍋

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「只因性別」

信用卡10年最慘　神人公開4組合

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

夜遊八卦山同伴嚇逃　他下秒一瞥急掉頭

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

鴻海副總偷吃部屬妻！女認：很開心

更多

最夯影音

更多

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面