《舌尖上的中國》顧問蔡瀾批火鍋「最沒文化該消失」　網友暴怒護鍋

記者馬叔安／台北報導

香港美食家蔡瀾日前參加電視節目錄影時表示，「就讓火鍋消失吧！」原因是他覺得火鍋「東西切好了就扔進去」，是一種「最沒有文化的料理方式」。影片在微博瘋傳後，一票網友都出聲「相挺」，認為火鍋從湯底準備，到餡料搭配都有學問，甚至下菜、肉順序都有講究，「小心四川和重慶人把你放進去煮啊大兄弟」。

湖南衛視的綜藝節目《天天向上》在12月9日以「改革開放40年關於食的變遷」為主題，邀請紀錄片《舌尖上的中國》的導演陳曉卿以及香港美食家蔡瀾擔任嘉賓。節目中有人提問，如果有特權可以全世界內的一道菜消失，他們會怎麼選？此話一出，陳曉卿和蔡瀾立刻面色凝重，陷入思考，還有來賓直呼「不會有吧？」結果蔡瀾搶先回答，「我看就讓火鍋消失吧！」。

▲火鍋示意圖。（圖／翻攝自維基百科）

蔡瀾的答案引發現場一陣驚訝，有人當場高呼「有好多人喜歡吃火鍋的！」蔡瀾解釋道，火鍋是「你什麼東西切好了就扔進去，那有什麼好吃呢？」一旁的主持人也附和道，火鍋對食材的要求沒那麼高，自己對火鍋的興趣真不大。

不過網友對火鍋的看法與蔡瀾不同。節目片段在微博上瘋傳，網友表示，「北京的銅鍋炭火清鍋底，四川重慶的九宮格火鍋，東北的酸菜亂炖火鍋等等，飲食文化博大精深」，「火鍋，從底料的組成，到放料的順序，還有調料的豐富，都很有文化啊！」

▲蔡瀾。（圖／翻攝自維基百科）

蔡瀾1941年出生於新加坡，祖籍廣東潮州，留學日本，之後移居香港，成為著名美食家，和金庸、倪匡和黃霑合稱為「香港四大才子」，2012年擔任央視紀錄片《舌尖上的中國》總顧問。除了吐槽火鍋，他當天也在節目上介紹吃美食的好處，「吃了一個這麼美好的東西以後，什麼都不必去想，都很滿足。」