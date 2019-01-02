他在我面前斷氣！男大生遭「前將軍會會長」猛開2槍亡　友還原真相

社會中心／綜合報導

高雄市旗山區一名知名火鍋店石姓老闆和一名實踐大學陳姓男學生搶計程車，石朝對方腹部近距離開兩槍，導致陳失血過多引發器官衰竭死亡；此外，其友人母親更指控，是陳嗆聲石男才會開槍。對此，陳男的友人也出面反駁。

警方指出，石男2018年12月29日凌晨跟2名友人到旗山區中華路某卡拉ok店喝酒狂歡，後為計程車與陳男等人發生衝突，竟回家拿槍反擊，直接朝陳的腹部猛開2槍，其友人更持刀追砍其餘學生，後紛紛逃逸。由於陳男傷勢過重急救後仍不治，石男則在當天上午9時多到警局投案。

▲▼事發的卡拉OK店、石嫌。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據悉，石男在當地開火鍋連鎖店，沒有前科，是地方廟會相當活躍的人物，曾是地方廟宇「將軍會」的會長，至於改造手槍則是姐夫生前留下。石男友人的母親則指控，是死者嗆聲「開槍阿」，石男才會開槍。

據《蘋果日報》報導，當天與陳男唱歌的張姓友人表示，陳男個性很好「根本沒有和對方搶計程車」，且他們主動讓出小黃後，石男還是繼續飆罵，後又開槍動手，連他都被砍送醫急救，縫了3、40針。

▲陳姓死者。（圖／東森新聞）

張男表示，他親眼看著好友急救無效身亡，那畫面不斷在他腦海浮現，「只是想站出來替好友說話」。檢警及法醫也在今日到殯儀官相驗，證實陳男的死因為「子彈打到大動脈，失血過多身亡」，目前石男也被依殺人、槍砲罪嫌送辦。