幫助500名脫北者偷渡！他流亡東南亞度日多年　終獲南韓政治庇護

<br>

國際中心／綜合報導

現年55歲的大陸男子塗艾榮（Tu Airong，音譯）過去10多年幫助超過500名北韓人偷渡，曾為此吃上牢飯，並逃往東南亞等國生活。在他向南韓尋求政治庇護後，濟州島移民局22日證實，當局已在21日批准他的申請，他未來享有南韓低收入戶的基本社會福利，且子女也可就學。

綜合韓聯社、華爾街日報報導，來自江西省的塗艾榮在2004年一次偶然機遇之下，開始協助北韓人從雲南省昆明市偷渡至泰國曼谷，讓脫北者能輾轉前往南韓；隨後，他更與南韓牧師千璂元（Chun Ki-won）合作，向每位偷渡者收取1000美元（約新台幣3.1萬元）的費用。

不過，塗艾榮的行為與中國政府遣返脫北者的政策相違背，2007年4月先被關押一個月後，2008年再被關6個月，並在2009年逃離中國，起程前往東南亞各國，並持續偷渡脫北者多年。

▼ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

2010年11月，逃往泰國曼谷的塗艾榮向聯合國難民事務高級專員（United Nations High Commissioner for Refugees）申請庇護遭拒，便流亡至寮國過生活。直到2016年，中駐寮國大使館提出返回中國接受「從寬處理」的要求，考量中方可能再度祭出逮捕行動，塗艾榮逃往南韓濟州島。

同年，塗艾榮向濟州島移民單位申請庇護，但遭到拒絕，他隨後對此提出上訴。時隔2年，南韓當局證實已在21日批准他的庇護申請，他獲得南韓政府批准的F2居留許可簽證，雖然未來沒有選舉權，但能享有南韓低收入居民的基本社會福利，且他的孩子們也能在當地就學。

▼ 南韓政府迄今為3萬多名脫北者提供庇護，但鮮少接受其他國家人民的庇護申請。（圖／翻攝自維基百科）