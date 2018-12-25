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警察禁入！荷蘭教會1400小時接力禱告保護難民家庭

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▲▼教會已連續祈禱超過1400小時。（圖／達志影像／美聯社）

▲教會已連續祈禱超過1400小時。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

荷蘭一間教堂為幫助來自亞美尼亞的難民家庭不被遣返，從10月26日開始不間斷的禮拜活動，目前已累積超過1400小時，這也讓教堂成為另類觀光景點，甚至要發放入場券來限制入場人數。伯特利教會教友維克（Axel Wicke）表示，這項活動已吸引許多民眾「朝聖」，預計在平安夜與聖誕節當天會有更多人聚集。

荷蘭法律規定，在舉行宗教儀式時，警察不可以進入教堂，因此教會想出了「不停舉行宗教儀式」的主意，避免塔姆拉茲揚（Tamrazyan）一家5口被遣返。至今有數百名牧師跟志工投入這項活動。

塔姆拉茲揚一家5口已經在荷蘭居住9年，但是他們的政治庇護申請不斷被拒絕。荷蘭移民部長哈博斯（Mark Harbers）拒絕使用裁量權讓這家人留在荷蘭，教會對此感到非常失望，並發誓會繼續進行禮拜儀式。海牙新教教會（Protestant Church The Hague）主席赫特馬（Theo Hettema）說，「當我們在聖誕節前夕，慶祝上帝熱愛世人與和平時，感到更加堅強，我們不會放棄對塔姆拉茲揚一家的責任。」教會將向部長提交更多文件，以說服部長批准政治庇護。

▲▼教會發言人摟著塔姆拉茲揚家長女哈雅批。（圖／達志影像／美聯社）

▲教會發言人摟著塔姆拉茲揚家長女哈雅批。（圖／達志影像／美聯社）

塔姆拉茲揚家的21歲長女哈雅批（Hayarpi）目前正在荷蘭就讀大學，她也在推特感謝每個前來教堂的人，更向媒體表示，「雖然不確定最終的結果是什麼，但希望可以繼續留在已生活9年的荷蘭，我們幾個兄弟姊妹都是在荷蘭長大，我們是屬於這裡的。」荷蘭是目前歐洲盟中移民政策最嚴格的國家之一，塔姆拉茲揚家所申請的兒童庇護政策，自2013年生效以來，僅有100例獲准，成功率不到8%。

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關鍵字：荷蘭,教會,亞美尼亞,難民

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