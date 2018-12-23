難民到法國性侵女學生…她住院1周　法院以「文化不同」判無罪

▲難民所引發的危機在歐洲多國爆發。圖為暴風雨後，難民在泥濘中走路。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

孟加拉一名18歲穆斯林難民曾到法國讀書，2015年他性侵16歲的受害者，被逮捕後遭判緩刑2年，然而，法國法院上月則以「文化不同」為由，宣判他無罪。專門觀察伊斯蘭教行為的專家斯賓塞（Robert Spencer）表示，根據《古蘭經》內容提及，「異教徒可以合法被使用於性行為。」

這位難民與受害者在法國聖洛（Saint-Lô）就讀同一所學校，他2015年侵犯女子，同年還被指控攻擊另一名年輕女孩。他被逮捕後曾被判2年緩刑，當時調查人員特別提到孟加拉是「男性主導」的文化，女性地位通常會被降級。

難民的律師曾聲稱，難民有不同的文化認知，對於女子的外在與行為可能有所誤解。被侵犯的女學生則在醫院住了一周，曾試圖想要輕生。

伸出魔爪的男子雖遭判緩刑2年，經過4個月後，他又再次被逮捕，近期則被宣判無罪。斯賓塞談及此案時表示，難民的「文化規範」確實不同，但他想知道，為何西方國家不能執行自己的準則，「為什麼法國不能實施自己的文化規範？」

斯賓塞引用《古蘭經》一段內容，「請告訴你的妻子與女兒，還有信徒的女人們，穿上外衣」，這暗示了如果女性沒有穿上「適當的衣物」，便可能會遭遇虐待，而且這樣的虐待還是合理的。

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