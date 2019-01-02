高雄想搶走鳳飛飛？　鄭文燦：已舉辦多年紀念並規劃紀念館

▲桃園市長鄭文燦於每年鳳飛飛生日前，於大溪舉辦多年的「想念飛飛」紀念活動。（圖／市府資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局長莊秀美針對高雄市要將1月3日訂為「鳳飛飛日」表示，市長鄭文燦肯定桃園大溪的女兒「鳳飛飛」，在台灣經濟轉型成長的年代，以獨特的唱腔，留下永世的音樂資產，3年前於每年鳳飛飛生日前夕，舉辦「想念飛飛」系列紀念活動，並規劃在大溪新增設鳳飛飛音樂紀念館，讓鳳飛飛成為大溪的光榮與驕傲。

莊秀美說，「國民天后」歌星鳳飛飛雖逝世多年，但對大溪人而言，出生在大溪的鳳飛飛，生前唱紅的許多膾炙人口的歌曲，撫慰許多聽者的心靈，可說是大溪人永遠的驕傲。

▲莊秀美說，「國民天后」歌星鳳飛飛雖逝世多年，但對大溪人而言，可說是永遠的驕傲，市府已規劃在大溪新增設鳳飛飛音樂紀念館。（圖／市府資料照）

市府3年來，陸續舉辦的「想念飛飛」系列紀念活動。市長鄭文燦相當重視，並於出席活動中指出，鳳飛飛是大溪的光榮與驕傲，在台灣經濟轉型成長的年代，以獨特的唱腔，留下永世的音樂資產；而她的歌曲是當時女工感情的窗口，也唱出大家的心聲，讓所有人不分男女老少，可以雅俗共賞，她也因此獲得「帽子歌后」及「國民天后」的美稱，並在台灣的音樂史上擁有不可取代的地位。

莊秀美表示，桃園市府近年來，於每年8月中旬鳳飛飛生日前夕，舉辦的「想念飛飛」系列活動很精彩，包括：「鳳姐精彩十年演唱會照片首展」、「飛飛系列電影展」、「說唱我的鳳姐」、「踩街活動」及「想念飛飛紀念音樂會」等豐富內容，市府目前並規劃在大溪新的圖書分館增設鳳飛飛音樂紀念館。