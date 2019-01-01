2019元旦升旗　鄭文燦許願讓桃園「轉大人」成為亮點城市

▲鄭文燦率市府團隊參加2019元旦升旗典禮暨健走活動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2019年桃園市元旦升旗典禮暨健走活動，今天於中壢青埔特區內舉行。出席活動的市長鄭文燦向近萬參加民眾表示，桃園正在展現城市幸福感，市府與市議會將通力合作，在新的一年持續推動包括桃園航空城計畫、亞洲．矽谷計畫、軌道建設、城市轉型的基礎建設，以及照顧年輕人等5個目標，讓桃園「轉大人」，成為台灣的亮點城市。

桃園市元旦升旗典禮暨健走活動今年以「轉動桃園．幸福起飛」為主題，於高鐵桃園青埔特區內的文中三停車場舉行，中壢區內的85個里均由里長各自發動里民前來參加，市長鄭文燦及市府團隊和許多參加的眷村民眾，在元旦升旗典禮都一起開口大聲唱國歌，並以舉手禮注視緩緩升起的國旗，儀式莊嚴。

▲▼2019元旦升旗典禮暨健走活動。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦表示，青埔地區已有國際棒球場、華泰名品城、青塘園、高鐵桃園站等設施，市府將接續推動各項建設，包括：發展「亞洲·矽谷創新研發中心」；增設桃園會展中心及國際觀光旅館；於青塘園設立市立美術館，目前已經動工；於機場捷運A17領航站設立桃園流行音樂劇場，未來將成為優質的戶外演唱會場地；設置橫山書法藝術館；引進新的教育機構及國際學校。

此外，青埔地區也有許多民間投資的亮點建設，例如：成立國泰人壽水族館、影城商場及國際觀光旅館；冠德建設的環球購物中心即將於明年8月完工；宜家家居（IKEA）旗艦店也將進駐，將帶動大園及中壢的發展。市府也將持續打造桃園成為年輕人最喜歡的城市，讓年輕人在此「好工作、好生活、好就業、好創業」，在桃園追尋人生的夢想。