高雄市府推「名人紀念日」　3日起空中追念帽子歌后鳳飛飛

▲民政局長曹桓榮（圖左）表示，除了「名人紀念日」，也會規劃「名人巷」，舉凡名人居住過的地點、喜歡的小吃、登台表演的地方，例如鳳飛飛是勞工天使，未來紀念活動也許會走入加工區，市府希望透過一系列「追憶名人」的活動，來連結高雄市38個區的特色，讓更多觀光客透過名人認識高雄。（圖／記者宋德威攝）

記者宋德威／高雄報導

為表彰對高雄有記憶及重要影響力的明星，高雄市政府觀光局及民政局2日召開記者會，宣布推出「追憶名人」系列活動，第一個追憶名人即是「帽子歌后」鳳飛飛，明3日起高雄在地的港都聯播網、KISS Radio等電台都會同步播放鳳飛飛十大金曲，讓歌迷們「空中共鳴」，從歌后動人歌聲再次連結起對高雄的情感。

觀光局長潘恆旭表示，一代歌后鳳飛飛與高雄有很深的情感連結，從2003年起舉辦演唱會便是以高雄至德堂為起點，在台灣經濟起飛的70-90年代，鳳飛飛的歌曲在高雄加工區的大街小巷流傳，許多女工都是聽著她的歌一邊工作，尤其鳳飛飛在東南亞、大陸的知名度極高，對於高雄是很重要的印象表徵。

對於媒體詢問「追憶名人」系列活動太倉促，潘局長說明，其實這些活動早在選前便有在討論跟規劃，今年只是一個開始，現在基礎還未完備，但會越做越好，這是一個四年長期的計畫，像是鳳飛飛明天會以各大電台聯播金曲及市長臉書追念等方式，在鳳飛飛生日8月20日則會有盛大的活動，也會邀請鳳飛飛的兒子出席。

針對「觀光大使」，潘局長強調，市府會針對不同的客群、年齡層推出觀光大使，每一個月都會替換，一月份邀請白冰冰是針對福建自由行的客群，其實白冰冰在兩個月前就籌畫要來高雄拍MV，並不是韓市長當選才來高雄，二月份邀請陳文茜是因為文茜世界週報有90萬粉絲，在兩岸及香港都有很多追隨者。

潘局長強調，市府希望透過「追憶名人」及觀光大使等活動，追念對高雄有貢獻的名人，邀請與高雄有情感連結的明星，來喚起大家對高雄這個城市的愛與認同。除了明天起的「鳳飛飛日」，接下來市府還陸續會推出「豬哥亮日」、「鄧麗君日」、「余光中日」。

鳳飛飛十大金曲

1.祝你幸福

2.掌聲響起

3.流水年華

4.好好愛我

5.愛的禮物

6.月朦朧鳥朦朧

7.我是一片雲

8.奔向彩虹

9.想要跟你飛

10.追夢人