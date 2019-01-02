找白冰冰行銷高雄　學者感嘆：韓國瑜不了解中國

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜積極推展觀光，找來藝人白冰冰擔任觀光大使，意外點燃中央與地方戰火。加拿大約克大學副教授沈榮欽則分析，目前台灣樂團在大陸除了五月天外，新興的大抵就是茄子蛋、deca joins 與落日飛車等，並稱韓國瑜將賺錢放得比主權更重要，「傾中不會自動使你了解中國，在所有的組合中，傾中卻又不了解中國，是最差的一種」。

「韓國瑜本該藉當選蜜月期大肆宣揚高雄，可惜他的中國行銷，既不了解中國，也不了解行銷，徒然浪費台灣第一網紅的優勢」，沈榮欽指出，韓國瑜的政策經常天馬行空，基本上是繞著大陸而轉，潘恆旭就曾明白表示主攻陸客自由行，但對於會來台灣自由行的陸客而言，白冰冰或陳文茜是正確的選擇嗎？

沈榮欽說，現在在大陸除了五月天外，新的樂團就是茄子蛋、deca joins 與落日飛車等，若覺得後兩者不夠大眾，挑選茄子蛋也比白冰冰更能夠吸引自由行的陸客。「真正糟糕的是，即使每天將中國放在心中至高地位的韓國瑜小內閣，恐怕對中國也不了解。」從行銷的角度而言，建立品牌需要追求長期一致性的過程，每月一名觀光大使，彼此形象恐有落差，想要以此建立品牌，更是對行銷有所誤解。

沈榮欽表示，韓國瑜本不了解大陸，也不了解行銷，「對那些將賺錢放得比主權更重要的人，傾中不會自動使你了解中國，在所有的組合中，傾中卻又不了解中國，是最差的一種，自以為可以藉由九二共識與兩岸一家親左右逢源，結果既賺不到錢，又害了主權。」

高雄觀光局計畫未來每個月都會邀請一名觀光大使，今年1月與2月的觀光大使一經敲定，分別為白冰冰與陳文茜。對此，政院副發言人、高雄市新聞局前局長丁允恭在臉書分享相關新聞，並寫下「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。」

高市觀光局長潘恆旭回嗆，「副發言人您的說法太菁英傲慢了，高雄的海洋精神您忘掉了嗎！白冰冰、陳文茜有什麼不好？」；白冰冰更開砲，「你中央政府做得這麼爛，還要在那邊酸，比酸民還更扯欸，我們都在努力欸，沒有人拿一毛錢，你曾經在高雄做事不幫忙，還唱衰，居心叵測。」

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