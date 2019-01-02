「人多就不怕」夜遊八卦山！帶頭車嚇逃　他下秒驚瞥…樹上人頭詭笑招手

▲原PO一行人以前常夜遊探險。（示意圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

許多人都曾親身經歷過靈異事件，一名網友就分享撞鬼經驗，他表示以前年輕氣盛不信邪，常挑戰八卦山夜遊，或半夜冒險望高寮，「說真的一群人在，膽子大起來，也就天不怕地不怕了」。雖然說是人多壯膽，但16歲那年，他和朋友要到八卦山的賞鷹平台時，一行人遇到的恐怖經驗，之後卻沒人敢再提起。

原PO在《爆系故事館》透露，他16歲那年，和一群朋友到八卦山的賞鷹平台，「這地方我來過非常多次，所以非常熟悉」，很多人都說晚上很暗很恐怖，但他因為不管白天、晚上都去過，所以也不害怕。他也說，賞鷹平台的夜景很美，他常和朋友到那邊聊天拍照。

「但這一次，有點怪」，原PO說，想上去平台的話，得先經過一段非常狹隘的小路，路寬只能讓2台機車交車，「我們跟在朋友後頭，邊騎機車邊聊天，根本沒注意前面發生什麼事情」；這時前方帶頭機車突然咻一下回頭，迅速經過其他人，一邊還喊「趕快回頭！」

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▲通往賞鷹平台的路相當窄。（圖／翻攝自Google Map）

但因為路小，外加其他人也不知道為什麼要掉頭，所以仍在前進的人也不當一回事，他就也跟著騎，「反正路這麼小，也沒有辦法在這裡掉頭，還是要騎上平台才能迴轉」。沒想到，此時其他人陸續掉頭，第2台、第3台車都像看到鬼一樣往回衝，明知路很小條很危險、回頭可能會相撞，每台車還是加緊油門飛奔離開現場。

「上平台的路就在前頭了，我睜大眼看著到底有什麼事情發生，可以讓那群朋友落荒而逃」，當原PO終於看到讓其他人嚇破膽的畫面，也趕快把機車掉頭。一路上他和雙載的朋友一句話都沒說，一群人也鳥獸散，「這件事情從下山那刻我們沒有再提起過，也當成沒有看過這件事情，因為太詭異了，不知道怎麼說出口，也怕說出口會發生不好的事情」。

經過數10年，原PO緩緩道出他到底看到什麼，「我永遠沒有忘記，那片懸崖上面有一棵大樹，樹上飄著一件白色的衣服；有一顆頭，應該是男人的，頭上面的一雙眼睛望著每一個上山來的我們，嘴角的微笑非常詭異非常恐怖」，而且祂的右手還伸的筆直，手掌往下招，雖然祂沒有說話，卻讓原PO覺得祂在說著「來呀！來呀，快來我這裏呀！」

原PO也透露，那天過後沒多久，附近上山的路就被圍起黃色警戒線，聽說有名男性就在大樹那上吊自盡，「而我們那時候看到的，是生是死的祂呢？種種疑惑，卻沒有人敢再提起！」

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▼原PO說當時祂伸出右手，彷彿叫一行人「快來」。（示意圖／Pakutaso）