打開湯圓見「6顆破雞蛋」？　媽硬煮出一鍋「冒泡綠湯」：兒子還吃得下去

▲ 抹茶湯圓未煮先裂，許多網友第一眼以為是雞蛋 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

不少民眾煮湯圓的時候，因為幾個小細節導致湯圓破裂，導致整鍋湯變得慘不忍睹。不過這位網友的湯圓在還沒下鍋煮的時候就已經有了裂痕，破裂率甚至「高達6成」，讓她暴怒po網抱怨。部分網友表示第一眼以為是「雞蛋」，也有熱心的鄉民提供補救湯圓的小撇步。

一位網友日前在臉書「爆怨公社」中發文，她表示兒子難得想吃湯圓，於是就去買了前陣子很夯的「抹茶湯圓」滿足兒子心願。沒想到一打開塑膠盒，才發現有6顆湯圓都有明顯的裂縫，讓她秒爆怒。原po說，自己沒有摔過這盒湯圓，最後仍不意外地煮出一鍋「抹茶湯」，還好兒子有捧場，但也讓她的「零失敗紀錄」就這樣被打破了。

▲ 變成「抹茶湯」了啦...。（圖／翻攝自爆怨公社）

熱心鄉民說是冰太久才會這樣，並且提供簡單補救方法，「冷凍太久，才會龜裂」、「這種湯圓煮好口感差很多，所以買到有龜裂的都不會想煮」、「 解凍，再灑點水，輕搓一下應可以了」、「用糯米粉補看看」。

不過許多網友第一眼都看錯，以為原po買成雞蛋，「嚇一跳，看成蛋」、「乍看之下，還以為什麼蛋要孵化了」、「小雞要蹦出來囉！」、「恭喜，快要孵出小湯圓了」。

本站曾報導過《照教學煮湯圓卻破慘！原來「大魔王」是它 老手曝4關鍵...網狂筆記》，文內提到，若要煮好湯圓，就千萬不能蓋上鍋蓋煮。另外，鍋子裡也要多放一些水，並耐心等到水滾再放入湯圓，同時也要適時畫圓攪拌，防止黏鍋。

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