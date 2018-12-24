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畢旅鐵齒「有繳錢幹嘛敲門」！下秒佛珠斷裂…再遇2驚悚事件

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▲▼夜歸,晚歸,靈異,鬧鬼,撞鬼,女鬼。（圖／取自pakutaso）

▲親身經歷的靈異事件更讓人覺得毛毛der。（示意圖／取自pakutaso）

生活中心／綜合報導

到飯店、民宿等地方過夜，多數人一定都會做一些「儀式」再進屋，一名網友就稱，參加高中畢業旅行時他白爛嗆聲，「錢我繳的我幹嘛做」，之後接連碰到佛珠斷裂、聽見嘻笑談話聲、電話被掛斷等詭異事件，不得不勸大家「真的不要太鐵齒」。

原PO在《爆系故事館》透露，畢旅第一天在遊覽車上被老師罵，心情很差的他無視同學都在做敲門、門打開要側身等「進房儀式」，直接進屋還鐵齒嗆聲「X你娘，錢我繳的，我幹嘛做這些有的沒的儀式」。

▲▼台人在旺角連鎖飯店遭怪人拿刀狂砍房門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多旅客進飯店房間前都會先敲門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

沒過多久，隨身配戴的觀音佛牌就莫名斷裂，原PO坦言「有點嚇到」，趕快換下佛珠，用護身符替代。再過一陣子，同學說要到樓下覓食，他說了「等我一下我洗個頭」，前後花不到3分鐘時間，再出來發現朋友都跑了。

原PO吹完頭髮立刻跑出去電梯口找人，發現一個人也沒有就折回房間，「想說是不是在捉弄我，一到門外往裡面聽，好吵，感覺是一群學生在裡面打鬧」，可是當時他沒有房卡，只能按門鈴、敲門，無奈同學都不理他。

原PO只好改打電話，第一通「嘟嘟嘟」切掉，滿肚子火打第二通，依然沒人接，最後決定自行下樓，然後就遇到了同學們，他立刻開嗆「為什麼掛我電話」，對方則回「我手機在房間裡」，一夥人覺得毛毛的，直奔房間找手機，發現的確在棉被下面，原PO只好再問「你們剛剛都沒回來喔？」朋友表示「一離開房間都沒回去過。」一連串詭異的事情，似乎真的遇到「好兄弟」，也讓原PO勸，這是真實故事，「做人真的別太鐵齒」。

▲▼佛珠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲佛珠的觀音佛牌斷裂，原PO只能換上護身符。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

ET快訊
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關鍵字：畢業旅行,習俗,好兄弟,靈異事件,撞鬼,敲門

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