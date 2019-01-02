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翻豬腸驚見「條狀肉體」扭動！她嚇傻：越翻越噁　網友頭皮全發麻

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▲▼翻豬腸驚見「條狀肉體」扭動！她嚇傻：越翻越噁　網友頭皮全麻了。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO洗豬腸時被這些「條狀肉體」嚇傻。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

滷大腸非常下飯，是許多民眾滷肉時必放的食材之一。一名女網友表示，當她將買好的大腸拿出來清洗時，竟發現塑膠袋內多出好幾條「線狀物」，頓時讓她反胃至極，放棄繼續食用這些大腸。

該名女網友臉書社團「爆怨公社」發文表示，因為想滷豬大腸，她將購買的2串豬腸拿出來清洗，準備切一切開始料理；豈料，竟在其中一條大腸內，翻出了好幾條像麵線的條狀物，「越翻越噁心...完全不敢再繼續翻腸了！」

▲▼翻豬腸驚見「條狀肉體」扭動！她嚇傻：越翻越噁　網友頭皮全麻了。（圖／翻攝爆怨公社）

▲有網友指出，這是正常的現象。（圖／翻攝爆怨公社）

網友看完紛紛留言，「噁，第一次看到這個，不敢吃了」、「腸子真的超噁，不懂好吃的點在哪」、「我還以為是油麵」、「大腸麵線」、「沒仔細看，以為是雞絲麵勒」、「頭皮發麻啊⋯」。

也有許多老饕表示，「我媽買了也是自己洗的很乾淨，裡面的蟲都要擠出來」、「攤商沒挑掉而已，小腸常常有啊」、「有處理過大腸就知道這是正常的（豬的蛔蟲」、「是蛔蟲喔 豬腸裡面基本上都是反過來清過洗過」、「所以外面賣的煮好的腸子都比較貴，貴在處理手工」、「蛔蟲，這個很正常，只是我們吃到的都是人家處理好的，看不到這些蟲了，市場買回來自己處理就難免會遇到這樣的問題」。

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關鍵字：肉條,蛔蟲,爆怨公社,豬腸

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