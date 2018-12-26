偷窺女大生洗澡！照片被網瘋傳　他惱羞辯「幫忙抓小偷」反告人

突發中心／台北報導

基隆一名廖姓男大生三番兩次從屋外往內偷窺陳姓女子如廁、洗澡，甚至囂張找朋友同行，之後被警方依現行犯逮個正著，沒想到還辯稱「幫忙抓小偷」。基隆地院審理後，法官認定廖男3次偷窺行為，因此依妨害秘密罪判拘役60日，如易科罰金6萬元。

▲男大聲半夜架梯手機偷窺21歲女大生（圖／翻攝自爆料公社）



該起事件發生於2017年10月，女大生在爆料公社表示，租屋處的後方防火巷常有黑影，疑似有人偷窺，後來居然在窗戶旁發現梯子，於是向房東調閱監視器，赫然看見一名身材壯碩的男子搬梯子架在窗外，甚至伸手將手機擺進窗內，過幾天還找來同夥「一起看」。

女大生事後嚇到報警處理，也通知房東加裝鐵窗，沒想到廖男不死心隔一月後又出現。警方當場依現行犯逮捕廖男，並搜查手機內容，不過狡猾的他早已刪除訊息，甚至辯稱「附近這陣子有小偷 我只是想提醒她而已」。

由於女大生將廖男的照片放上爆料公社，引發許多人討論、瘋傳偷窺照，還慘遭對方反控妨礙名譽。不過此案經基隆地檢署調查，檢方認為陳女只是提醒女生出入小心、並非虛構，因此予以她不起訴處分。

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