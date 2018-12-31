屏東迎新年／6場跨年晚會　元旦墾丁龍磐草原迎曙光

▲2019年迎曙光，屏東縣警方屏東縣警局屆時將台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間，禁止車輛通行。圖為警方在枋寮路段管制交通。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

迎接2019年，屏東縣政府、里港、鹽埔、內埔、萬丹、東港等公所31日晚上均有舉辦跨年晚會，邀請國內著名演藝人員到場與民眾一起跨年。2019元旦墾丁龍磐草原有迎曙光活動，屏東縣警局將進行交通管制，籲請參加民眾配合，搭乘大眾運輸工具前往。

▲屏東縣政府Ｋ歌年代。

屏東縣政府跨年晚會於12月31日晚上7時30分，在縣立體育館前草坪登場，以｢Ｋ歌年代」為主題，邀請台語天后黃乙玲、搖滾天團玖壹壹、金曲歌后孫淑媚、百萬王子許富凱、純粹歌姬朱俐靜、台語甜心朱海君、金曲樂團屏東BOXING、金曲歌王施文彬、少女殺手許書豪、嘻哈樂團草屯囝仔熱力開唱，而姐姐謝金燕將在2019年的第一刻登場壓軸。

▲里港鄉跨年晚會。

里港鄉公所31日晚上8時起，在過江河堤公園舉辦「HAPPY 里港哇滴加」阿里港跨年晚會，邀請藝人江志豐、陳雷、豆花妹、劉福助、張語噥、莊振凱、陳思安、楊琳、戴梅君到場陪民眾同歡。

▲鹽埔鄉跨年晚會。

鹽埔鄉公所也是今晚8時起，在鹽埔國中重劃區舉辦「安和樂利─幸福鹽埔」跨年晚會，到場藝人有一綾、林良歡、黃乙玲、施文彬、江志豐、董育君、吳俊宏、楊哲、草囤囝仔。

▲內埔鄉跨會晚會。

內埔鄉公所晚上7時起在內埔農會廣場舉辦「諸事如意─新內埔」跨年晚會，到場藝人有黃思婷、林良歡、鄔兆邦。

▲萬丹鄉跨年晚會。

萬丹鄉公所今晚7時起在萬丹鄉公園舉辦「萬丹紅豆牛奶節社區成果展暨跨年晚會」，邀請藝人有謝金晶、王中平、山上的孩子、Sax Ruby。

▲東港鎮跨年晚會。

東港鎮公所晚上7時30分起，在東港溪畔舉辦「璀璨燈會─點亮幸福東港」跨年晚會，到場藝人有王中平、曹雅雯、蔡昌憲、喬幼、草囤囝仔。

揮別2018年，恆春鎮公所要在關山落日景觀區舉辦揮別送夕陽活動，要進入關山看日落的民眾須從「樹林路」進入，將車子停在關山停車場步行進入關山日落平台，結束後必須往「砂尾路」及「大光路」開回鎮上，警方會在進行交通管制，時間從下午4時至7時，提醒用路人注意。

而墾丁迎曙光活動將於2019年元旦凌晨0時至上午8時於墾丁龍磐草原舉行，屏東縣警局屆時將在台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間，禁止車輛通行，管制時間內機車比照汽車進行管制，民眾可搭乘免費接駁車前往龍磐草原迎108年第一道曙光。

縣警局長葉明潭提醒民眾多加利用「屏東縣政府即時交通資訊網」、「屏東I旅行APP」，了解屏東縣內道路交通狀況，並籲請用路人遵守交管措施耐心行駛，配合員警指揮手勢行進，勿酒駕及違規停車，共同維護行車順暢與人車安全。