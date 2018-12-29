旗山知名火鍋店熱心老闆2槍打死男大生　曾任「將軍會」會長

▲石姓火鍋店老闆平常為人協助地方廟宇事務，但喝了酒後，情緒易失控 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市旗山區29日凌晨兩點多驚傳槍響，一名大四男學生當街被開2槍身亡，開槍嫌犯一早就帶著律師到派出所投案，員警一看這才發現這名嫌犯，竟然是轄區內知名火鍋店石姓老闆，而且石姓老闆平常熱心公益，但沒想到居然會當街開槍殺人，整個很難連再一起，鄰居私下說：喝了酒以後，整個人都不一樣了。

這名37歲地石姓老闆在當地相當知名，平常參加地方廟會事務，還曾經是地方廟宇「將軍會」的會長，不過那已經是快3年前的事情了，所以在鄰居眼中算是樂善好施，經營火鍋店的石老闆在地方上頭非常活躍，交友相當廣闊，這次發生當街槍殺男大生，鄰居們聽到這消息都覺得很意外，也非常低調。

▲現場遺留的彈殼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解石姓嫌犯平常沒有喝酒的時候，為人相當豪爽，不過幾杯黃湯下肚，情緒就變得相當暴躁，偶而會發生幾次鬧事情況，不過也因為平常就結下好人緣，所以大多都能私了，也不會擴大事態，但是這一次卻開槍殺人，警方偵訊石老闆槍枝來源，石老闆供稱是幾年前一名在從事殯葬業的表哥在過世之前，把槍交給他保管，不過這樣的說法，警方保持懷疑態度。