　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

遊埃及金字塔遭炸彈攻擊「車窗全炸碎」！越南觀光團4死11傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼越南觀光團在埃及金字塔附近遇到炸彈攻擊。（圖／路透社）

▲▼越南觀光團在埃及金字塔附近遇到炸彈攻擊。（圖／路透社）

▲越南觀光團在埃及吉薩金字塔附近遇到炸彈攻擊。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

埃及開羅在當地時間28日晚上6點多發生炸彈襲擊意外，地點位在著名景點吉薩金字塔群附近，一輛載著越南觀光客的巴士遭到路邊引爆的炸彈波及，造成4死11傷，死者包含3名遊客以及埃及的導遊，還有兩名傷者傷勢嚴重。當時這個觀光團正要去金字塔看燈光秀，沒想到遇上攻擊。

據了解，該巴士上面載著14名越南遊客，以及埃及的導遊和司機，爆炸地點位在吉薩的哈朗區（Haram district），距離吉薩金字塔群不到4公里處，炸彈當時藏在馬路邊的一面牆後面，經過的無辜巴士意外引爆，遭到攻擊。爆炸發生後，武裝部隊立即前往救援，傷者被送到附近的醫院。

BBC報導，埃及總統馬布里（Mostafa Madbouly）表示，由於遊覽車並未按照原先計畫的路線行駛，也並未告知安全部隊。他也表示，當局已經聯絡了越南大使館，告知這場意外並協助處理，目前最重要的事情就是照顧傷者。

▲▼越南觀光團在埃及金字塔附近遇到炸彈攻擊。（圖／路透社）

▲觀光團搭乘的巴士損毀嚴重。（圖／路透社）

路透社報導，其中一名幸運未受傷的遊客蘭里（Lan Le）表示，當時這些他們正準備前往金字塔觀賞燈光秀，當天稍早也有去參觀過金字塔，「我們在路上突然就聽到了爆炸的聲音，真的好可怕，所有人都在尖叫，之後我什麼都不記得了」。

目前還未有任何武裝團體或極端組織宣稱犯案，自2011年以來，埃及的觀光產業由於動亂的關係大受影響，政府在近幾年來試圖穩定社會，振興觀光，這起意外也是一年多來首次有觀光客受到攻擊。

ET快訊
影／陳其邁合體滅火器大玩「人體衝浪」　網：為什麼是正面
男大生返鄉跨年遇死劫！彰化透天厝惡火母子雙亡
元旦連假返鄉遇死劫！彰化透天厝惡火　母子受困浴室雙亡

關鍵字：埃及,金字塔,越南,觀光客

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加拿大女老師回國了！　工作簽證出問題…「非法就業」遭陸拘留

4觀光團逃脫...已18人被逮留置！越南要求「人道精神處理」

遊埃及金字塔遭炸彈攻擊「車窗全炸碎」！越南觀光團4死11傷

道瓊全日動盪逾400點...收盤小跌76點！創「87年來最差12月」

「看誰先累」男女床上賭5萬！戰到第七回　他暴斃死在女伴身上

辱罵救援英雄「戀童癖」　馬斯克：我的言論自由

女愛男潛意識轉變音調　為了在競爭者中顯得突出

把GG接回去 閹夫案男主角 25年後又是一條「龍」！

12名日本公務員檢查中國漁船　被帶走「狂奔東海」12小時

川普推特語錄／如果不給錢蓋牆　我就關掉美墨邊境秀一波「盈利操作」

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

「5個大拇指形狀」看個性 B型龜毛、E型霸道顧人怨

楊冪登《蒙面》爆料汗寶寶身分　線索一出根本不用猜了！

看到陳坤脫口：楊坤好帥！　 他聽到怒回「2字」…網笑噴

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

呆萌柴「顧抓癢」玩具被媽偷　回頭驚恐狂找網笑：太可愛❤

加拿大女老師回國了！　工作簽證出問題…「非法就業」遭陸拘留

4觀光團逃脫...已18人被逮留置！越南要求「人道精神處理」

遊埃及金字塔遭炸彈攻擊「車窗全炸碎」！越南觀光團4死11傷

道瓊全日動盪逾400點...收盤小跌76點！創「87年來最差12月」

「看誰先累」男女床上賭5萬！戰到第七回　他暴斃死在女伴身上

辱罵救援英雄「戀童癖」　馬斯克：我的言論自由

女愛男潛意識轉變音調　為了在競爭者中顯得突出

把GG接回去 閹夫案男主角 25年後又是一條「龍」！

12名日本公務員檢查中國漁船　被帶走「狂奔東海」12小時

川普推特語錄／如果不給錢蓋牆　我就關掉美墨邊境秀一波「盈利操作」

爭2020大位！朱立倫1月成立競選辦公室　吳敦義握立委提名權

加拿大女老師回國了！　工作簽證出問題…「非法就業」遭陸拘留

Off-White x Nike走入歷史？Virgil Abloh預告「The Ten」計畫即將結束

天氣忽冷忽熱易「季節性憂鬱」上身　專家教你預防訣竅！

好辛苦！2018年439檔海外股票基金僅9檔正報酬　

鴻海封關市值不到兆元　外資今年累積大賣千億

12星座何時最有毅力？牡羊咬緊八卦就不放、雙魚拚老命也不食言

2018回顧／餐飲界十大新聞事件　首推米其林指南登台

最猛冷氣團「後勁很足」！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷

BWF年終排名戴資穎球后達107周　四單項世界第一積分破10萬

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

國際熱門新聞

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七..

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆..

50年前進入亞洲最深洞穴　他沒..

男墜月台縫　友伸「救命之手」緊..

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖..

川普警告　不築牆就封鎖美墨邊境

美國政府停擺　21個博館、動物..

閹夫案男主角 20年後又是一..

日本公務員檢查中國漁船　被帶走..

快訊／印尼發生規模6.0地震

罵救援英雄戀童癖 馬斯克：言..

川普：不蓋牆我只好關掉整條邊境

情侶搭電車秒躺　網轉載怒譙

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

更多熱門

相關新聞

再逮4脫逃越南客！移民署公開進度

再逮4名越南客！交通部觀光局25日證實，自越南赴台、以「觀光旅遊」為名義的4旅行團共153人，在入境高雄後竟然全體脫逃，僅獨留領隊1人。移民署事後會同警方全力追緝脫逃的越南客，至27日止已有14人到案；移民署28日再有新進展，截至下午16時已有4名脫逃越南客到案，目前累計到案人數18人，尚有130人仍未尋獲。

陸國防部：越南表示會盡快歸還魚雷

男搭船收漁網　突遭謎之黑爪拖入水

越南捕獲天菜！老司機極樂5日遊曝光

越南旅客集體脫團　畫面曝光

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

藏鏡人要結婚了！　首曝正面照

快訊／劉德華開唱突喊卡！

林志玲親PO「情侶接吻剪影」！

江宏傑出賣福原愛「真面目」床照

裸體圍裙妹31連爆女歌手：劈腿出名

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

孫安佐公布真實身高體重！網求PK館長

最大鬼屋杏林醫院有買家！公告整修

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

周子瑜奪全球百大美女第2！刷新高

大飛「她說好」求婚影片曝光！

小20歲男星：喜歡姐姐　宋智孝臉紅了！

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七回身亡

目睹蔡依林吃飯3守則　羅志祥嚇傻

劉德華台上落淚！　90度彎腰道歉

更多

最夯影音

更多

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面