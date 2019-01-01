花蓮門諾4名元旦寶寶來報到　一對龍鳳胎湊成「好」

▲花蓮門諾醫院喜迎4位元旦寶寶，其中一對是雙胞胎姊弟，圖中與爸媽合照的是姊姊。（圖／花蓮門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2019年第1天，門諾醫院喜迎4位元旦寶寶，其中還有一對是雙胞胎姊弟，家屬挑選了元旦好日子特地在今天剖腹產，包括爺爺、奶奶、外公、外婆、姨婆、叔叔全都來陪產，全家人用幸福的笑容迎接新生命的誕生，再度當爸爸的許先生，抱著2歲多的大兒子開心的笑說，以後家裡更熱鬧了！



開心迎接雙胞胎姊弟的誕生，許先生說這是新年最棒的禮物！回想老婆懷孕過程的辛苦，今天終於順利「卸貨」，先生輕聲的向太太說「辛苦了」！原本預產期在1月中旬，但不忍太太挺著猶如大西瓜的肚子太辛苦，再加上龍鳳胎的活潑好動，與主治醫師討論後，決定在元旦的今天剖腹生產，姐姐體重3128公克，弟弟2266公克

，母子三人均安。

▲龍鳳雙胞胎其中的弟弟。



許先生說，雖然兩家人都有雙胞胎的基因，但當初得知老婆懷龍鳳胎時，心中還是驚喜不已，如今終於熬過了這段辛苦過程，看見姐弟倆平安的誕生，除了感謝老婆的辛苦，最想跟雙胞胎姊弟說的就是「孩子，歡迎你們，好好享受你們的人生！」



從事汽修工作的許先生，自己的生日就是1月4日，原本夫妻倆想安排的剖腹時間是生日當天，但因為醫師當天較忙，所以才改成元旦，以後5口之家有3口可以一起慶生，元旦為國定假日放假一天，一家人還能同時出遊，為每一年的生日留下美好的回憶。





門諾醫院婦產科表示，今天共有3女1男的元旦寶寶誕生，出生體重分別為3210公克、3152公克、3128公克以及2266公克，除此之外仍有3位產婦待產，雖然元旦、國慶寶寶已不像從前熱門，但每年醫院都還是會有3-6位的節日寶寶出生，且多數都為自然產。



婦產科醫師蔡啟智表示，雖然醫療技術的進步，許多高齡產婦還是能夠順利生下寶寶，但高齡懷孕除了媽媽辛苦，還必須承擔不少風險，建議女性朋友把握25至29歲的最佳生育年齡，不僅體力與身體狀況較好，胎兒的發育也更健康。同時提醒孕婦要按時產檢及保持心情穩定，才能開心享受新生命到來的喜悅。